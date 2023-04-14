Ексклюзивний Bentley Жан-Клода Ван Дамма пішов з молотка за ціною Toyota Camry (фото)

Всього випущено лише 1403 кабріолети Bentley Azure. Новим авто Ван Дамма коштувало понад 300 000 доларів.

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У США на аукціоні Cars and Bids продали Bentley Azure 2001 року. За раритетний розкішний кабріолет віддали лише 42 000 доларів – як за нову Toyota Camry у багатій комплектації. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Всього випущено лише 1403 Bentley Azure

Для довідки: новий такий кабріолет Bentley Azure коштував понад 300 000 доларів. Мало того, цей автомобіль мав зіркового власника – у 2001 році купити Bentley вирішив відомий актор Жан-Клод Ван Дамм.

Салон Bentley Azure оброблений шкірою та деревом

Авто Ван Дамма проїхало 110 тис. км і досить непогано збереглося. Салон Bentley Azure оброблений двоколірною шкірою та деревом. Оснащення включає клімат-контроль, круїз-контроль, адаптивні амортизатори, 18-дюймові поліровані диски, електроприводи сидінь та кермової колонки.

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Bentley Azure – досить рідкісна модель, адже всього у 1995-2003 роках випустили лише 1403 кабріолети. Автомобіль побудований на базі розкішного купе Bentley Continental та запозичив у нього 6,75-літровий V8 твін-турбо.

Сидіння та рульова колонка отримали електропривід

Цей 390-сильний двигун працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Важкий 2,6-тонний кабріолет Bentley розганяється до 100 км/год за 6,5 с і розвиває 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у Парижі на аукціоні продали ексклюзивний 57-річний кабріолет Rolls-Royce з України.

Також ми писали, що на аукціон виставлений єдиний в історії суперкар Lexus.