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Авто

Ексклюзивний Bentley Жан-Клода Ван Дамма пішов з молотка за ціною Toyota Camry (фото)

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За Bentley Azure Ван Дамм віддав понад 300 000 доларів

Всього випущено лише 1403 кабріолети Bentley Azure. Новим авто Ван Дамма коштувало понад 300 000 доларів.

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У США на аукціоні Cars and Bids продали Bentley Azure 2001 року. За раритетний розкішний кабріолет віддали лише 42 000 доларів – як за нову Toyota Camry у багатій комплектації. Про це повідомляється на сайті аукціону.

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Всього випущено лише 1403 Bentley Azure

Для довідки: новий такий кабріолет Bentley Azure коштував понад 300 000 доларів. Мало того, цей автомобіль мав зіркового власника – у 2001 році купити Bentley вирішив відомий актор Жан-Клод Ван Дамм.

Салон Bentley Azure 2001, Bentley Azure 2001, Bentley Azure, авто Ван Дамма, жан клод ван дамм, кабріолет Bentley Fullscreen
Салон Bentley Azure оброблений шкірою та деревом

Авто Ван Дамма проїхало 110 тис. км і досить непогано збереглося. Салон Bentley Azure оброблений двоколірною шкірою та деревом. Оснащення включає клімат-контроль, круїз-контроль, адаптивні амортизатори, 18-дюймові поліровані диски, електроприводи сидінь та кермової колонки.

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Bentley Azure – досить рідкісна модель, адже всього у 1995-2003 роках випустили лише 1403 кабріолети. Автомобіль побудований на базі розкішного купе Bentley Continental та запозичив у нього 6,75-літровий V8 твін-турбо.

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Сидіння та рульова колонка отримали електропривід

Цей 390-сильний двигун працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Важкий 2,6-тонний кабріолет Bentley розганяється до 100 км/год за 6,5 с і розвиває 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у Парижі на аукціоні продали ексклюзивний 57-річний кабріолет Rolls-Royce з України.

Також ми писали, що на аукціон виставлений єдиний в історії суперкар Lexus.