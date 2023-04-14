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Авто

Эксклюзивный Bentley Жан-Клода Ван Дамма ушел с молотка по цене Toyota Camry (фото)

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За Bentley Azure Ван Дамм отдал свыше 300 000 долларов

Всего выпущено только 1403 кабриолета Bentley Azure. Новым авто Ван Дамма стоило более 300 000 долларов.

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В США на аукционе Cars and Bids продали Bentley Azure 2001 года. За раритетный роскошный кабриолет отдали всего 42 000 долларов – как за новую Toyota Camry в богатой комплектации. Об этом сообщается на сайте аукциона.

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Всего выпущено только 1403 Bentley Azure

Для справки: новым такой кабриолет Bentley Azure стоил свыше 300 000 долларов. Мало того, у этого авто был звездный владелец – в 2001 году купить Bentley решил известный актер Жан-Клод Ван Дамм.

Салон Bentley Azure 2001, Bentley Azure 2001, Bentley Azure, авто Ван Дамма, жан клод ван дамм, кабриолет Bentley Fullscreen
Салон Bentley Azure отделан кожей и деревом

Авто Ван Дамма проехало 110 тыс. км и довольно неплохо сохранилось. Салон Bentley Azure отделан двухцветной кожей и деревом. Оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, адаптивные амортизаторы, 18-дюймовые полированные диски, электроприводы сидений и рулевой колонки.

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Bentley Azure – довольно редкая модель, ведь всего в 1995-2003 годах выпустили только 1403 кабриолетов. Автомобиль построен на базе роскошного купе Bentley Continental и позаимствовал у него 6,75-литровый V8 твин-турбо.

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Сиденья и рулевая колонка получили электропривод

Этот 390-сильный двигатель работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Тяжелый 2,6-тонный кабриолет Bentley разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает 240 км/ч.

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