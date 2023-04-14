В старой церкви обнаружили секретную коллекцию из 230 редких ретро-авто (фото, видео)

Автодилер Палмен из Нидерландов собирал ретро-авто на протяжении 40 лет. Об уникальной коллекции не знали даже его соседи.

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В городе Дордрехт (Нидерланды) обнаружена огромная коллекция старинных автомобилей. Машины годами хранились в помещении неработающей церкви и на складах рядом с ней. Об этом сообщает сайт Gallery Aaldering.

Раритетные авто собирал нидерландский автодилер по фамилии Палмен. Он начал коллекционировать машины 40 лет назад, купив родстер Lancia B20.

Большинство машин на ходу Фото: скриншот/YouTube Lancia B20 стала первым авто в коллекции Палмена AC Ace Alfa Romeo 2600 SZ Delahaye 135 В коллекции несколько редких Talbot

В общей сложности коллекция Палмена насчитывает 230 автомобилей. О ней не знали даже его соседи, ведь нидерландец показывал свои машины ограниченному кругу людей.

Ретро-авто не отреставрированы, но большинство из них пребывают в рабочем состоянии и на ходу. Среди них есть настоящие раритеты вроде Ferrari 365, Alfa Romeo 2600 SZ, Studebaker Avanti или Jaguar E-Type.

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Также на фото и видео можно узнать знаменитые Ford Mustang и Thunderbird, Aston Martin V8, AC Ace, Citroen SM и Jaguar Mark 2. А еще в коллекции Палмена собрано несколько очень редких Facel Vega, Delahaye, Talbot и Lagonda.

Сейчас Палмен уже в преклонном возрасте и решил распродать свою коллекцию. В мае машины будут выставлены на аукцион. Хотя они и не в идеальном состоянии, общая стоимость авто исчисляется миллионами долларов.

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