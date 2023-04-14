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Авто

В старой церкви обнаружили секретную коллекцию из 230 редких ретро-авто (фото, видео)

коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type
Фото: скриншот/YouTube | Коллекция Палмена насчитывает 230 автомобилей

Автодилер Палмен из Нидерландов собирал ретро-авто на протяжении 40 лет. Об уникальной коллекции не знали даже его соседи.

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В городе Дордрехт (Нидерланды) обнаружена огромная коллекция старинных автомобилей. Машины годами хранились в помещении неработающей церкви и на складах рядом с ней. Об этом сообщает сайт Gallery Aaldering.

Раритетные авто собирал нидерландский автодилер по фамилии Палмен. Он начал коллекционировать машины 40 лет назад, купив родстер Lancia B20.

коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type Fullscreen
Большинство машин на ходу
Фото: скриншот/YouTube
Lancia B20, коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type Fullscreen
Lancia B20 стала первым авто в коллекции Палмена
AC Ace, коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type Fullscreen
AC Ace
Alfa Romeo 2600 SZ, коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type Fullscreen
Alfa Romeo 2600 SZ
коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type Fullscreen
Delahaye 135
коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type Fullscreen
В коллекции несколько редких Talbot
коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type
Lancia B20, коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type
AC Ace, коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type
Alfa Romeo 2600 SZ, коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type
коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type
коллекция авто, ретро авто, заброшенные авто, Ford Mustang, Jaguar E-Type

В общей сложности коллекция Палмена насчитывает 230 автомобилей. О ней не знали даже его соседи, ведь нидерландец показывал свои машины ограниченному кругу людей.

Ретро-авто не отреставрированы, но большинство из них пребывают в рабочем состоянии и на ходу. Среди них есть настоящие раритеты вроде Ferrari 365, Alfa Romeo 2600 SZ, Studebaker Avanti или Jaguar E-Type.

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Также на фото и видео можно узнать знаменитые Ford Mustang и Thunderbird, Aston Martin V8, AC Ace, Citroen SM и Jaguar Mark 2. А еще в коллекции Палмена собрано несколько очень редких Facel Vega, Delahaye, Talbot и Lagonda.

Сейчас Палмен уже в преклонном возрасте и решил распродать свою коллекцию. В мае машины будут выставлены на аукцион. Хотя они и не в идеальном состоянии, общая стоимость авто исчисляется миллионами долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Париже на аукционе продали очень редкий 57-летний Rolls-Royce из Украины.

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