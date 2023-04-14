У старій церкві виявили секретну колекцію із 230 рідкісних ретро авто (фото, відео)

Автодилер Палмен із Нідерландів збирав ретро авто протягом 40 років. Про унікальну колекцію не знали навіть його сусіди.

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У місті Дордрехт (Нідерланди) виявлено величезну колекцію старовинних автомобілів. Машини роками зберігалися в приміщенні непрацюючої церкви та на складах поряд з нею. Про це повідомляє сайт Gallery Aaldering.

Раритетні авто збирав нідерландський автодилер на прізвище Палмен. Він почав колекціонувати машини 40 років тому, купивши родстер Lancia B20.

Більшість машин на ходу Фото: скріншот/YouTube Lancia B20 стала першим авто у колекції Палмена AC Ace Alfa Romeo 2600 SZ Delahaye 135 У колекції кілька рідкісних Talbot

Загалом колекція Палмена налічує 230 автомобілів. Про неї не знали навіть його сусіди, адже нідерландець показував свої машини обмеженому колу людей.

Ретро-авто не відреставровано, але більшість із них перебувають у робочому стані та на ходу. Серед них є справжні раритети на зразок Ferrari 365, Alfa Romeo 2600 SZ, Studebaker Avanti або Jaguar E-Type.

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Також на фото та відео можна дізнатися знамениті Ford Mustang та Thunderbird, Aston Martin V8, AC Ace, Citroen SM та Jaguar Mark 2. А ще в колекції Палмена зібрано кілька дуже рідкісних Facel Vega, Delahaye, Talbot та Lagonda.

Зараз Палмен вже у похилому віці і вирішив розпродати свою колекцію. У травні машини буде виставлено на аукціон. Хоча вони не в ідеальному стані, загальна вартість авто обчислюється мільйонами доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Парижі на аукціоні продали рідкісний 57-річний Rolls-Royce з України.

Також ми писали, що раритетний суперкар Ferrari за $500 000 понад півстоліття простояв занедбаним у гаражі.