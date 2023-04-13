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Легенда з 90-х: виявлено культовий 27-річний Dodge Viper із пробігом всього 1300 км (фото)

Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, спорткар Dodge
Фото: Bring a Trailer | Пробіг Dodge Viper GTS — всього 1308 км

Купе Dodge Viper GTS оснащено величезним 8,0-літровим V10 на 450 к. с. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 секунди і розвинути 298 км/год.

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У США знайшли ідеально збережений Dodge Viper 1996 року. Знаменитий спорткар є капсулою часу, адже за 27 років проїхав лише 1308 км. Про цеповідомляється на сайті Bring a Trailer.

Додж Вайпер 1996, Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, спорткар Dodge Fullscreen
Знаменитий спорткар чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Цей Dodge Viper GTS першого покоління був випущений в 1996 році, але куплений лише через п'ять років за $69 300 – про це свідчить збережена квитанція на авто. Спорткар практично не експлуатувався і більшу частину часу простояв у гаражі.

Dodge Viper 1996, Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, спорткар Dodge Fullscreen
Усього випущено близько 6800 купе Dodge Viper GTS
Фото: Bring a Trailer

Автомобіль у дуже хорошому стані і виглядає як новий – його кузов без пошкоджень та й шкіряний салон непогано зберігся. Двигун Dodge Viper GTS чистий і навіть збережені рідні шини розміром 275/40 R17 спереду та 335/35 R17 ззаду. Довелося лише замінити упори скляних дверей багажника.

Наразі Dodge Viper 1996 року планують продати на аукціоні. Капсула часу може виявитися досить недешевою.

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Шкіряний салон Dodge Viper у хорошому стані
Фото: Bring a Trailer

Культовий Dodge Viper першого покоління зараз дуже цінується колекціонерами. Всього з 1991 по 2002 роки було випущено більше 17 тисяч цих авто, з яких лише 6800 — купе GTS.

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Цінна знахідка: виявлено культовий американський спорткар 70-х з пробігом 1000 км (фото)

Спорткар Dodge Viper GTS оснащений величезним 8,0-літровим V10 потужністю 450 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди і розвиває 298 км/год.

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Під капотом встановлений 450-сильний V10
Фото: Bring a Trailer

Оснащення авто включає кондиціонер та акустику Alpine. Цікава деталь: у такого потужного авто немає ні ESP, ні системи контролю зчеплення – Dodge Viper позиціонували як модель для вмілого водія.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили унікальний Dodge Viper із відомого серіалу.

Також ми писали, що до України привезли перший Dodge Viper останнього покоління.