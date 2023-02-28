Потужність 640 сил і 3,5 с до сотні: в Україні з'явився культовий спорткар зі США (фото)

Dodge SRT Viper оснащений величезним 8,4-літровим V10 потужністю 640 к.с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 секунди й розвинути 332 км/год.

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Dodge Viper — відома американська модель, яку випускали з 1992 по 2017 роки. Третє покоління спорткара представили у 2013 році, і воно стало останнім, адже випуск надпотужного купе припинили.

[ + – ] Усього випустили тільки 2427 Dodge SRT Viper Фото: topgir.com.ua

Модель зняли з виробництва через малий попит. Усього випустили лише 2427 Dodge SRT Viper (так повністю називалася третя генерація авто), і він уже став раритетом.

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Dodge SRT Viper пропонували виключно в кузові купе. Спорткар оснащений величезним 6,4-літровим V10 потужністю 640 к.с. і пропонувався лише зі 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 сек і здатний розвинути 332 км/год.

[ + – ] Купе оснащено величезним 8,4-літровим V10 на 640 к.с. Фото: Dodge

Останній Dodge SRT Viper дещо відрізняється від попередників і став менш екстремальним. Авто полегшили, а також додали системи стабілізації та контролю зчеплення, недоступні раніше Viper.

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