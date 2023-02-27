В Україні помітили рідкісний заряджений кабріолет BMW 90-х (фото)
Кабріолет BMW M3 E36 випущений лімітованою серією 3166 екземплярів. Автомобіль оснащений 286-сильною шісткою та розвиває 250 км/год.
У Києві сфотографували раритетний BMW M3 E36 у кузові кабріолет. В Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Загалом у 90-х роках випущено лише 3166 BMW M3 Cabrio у кузові E36. Версія з відкидним тканинним дахом набагато більш рідкісна, ніж седани та купе BMW M3.
Саме цей кабріолет BMW M3 1994 має реєстрацію Дніпропетровської області. Автомобіль досить непогано зберігся.
Цей BMW M3 Cabrio відноситься до першої серії моделі, тому оснащений 3,0-літровою рядною шісткою потужністю 286 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.Важливо
У кабріолету доопрацьована ходова та встановлені покращені гальма. Відрізнити BMW M3 E36 від стандартної "трійки" можна по скромному аеродинамічному обвісу та збільшеним колісним дискам. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився найекстремальніший спорткар BMW. Він отримав 550-сильний турбодвигун.
Також ми писали, що заряджені кросовери BMW X5 M та X6 M пройшли модернізацію.