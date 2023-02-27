В Україні помітили рідкісний заряджений кабріолет BMW 90-х (фото)

Кабріолет BMW M3 E36 випущений лімітованою серією 3166 екземплярів. Автомобіль оснащений 286-сильною шісткою та розвиває 250 км/год.

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У Києві сфотографували раритетний BMW M3 E36 у кузові кабріолет. В Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Загалом у 90-х роках випущено лише 3166 BMW M3 Cabrio у кузові E36. Версія з відкидним тканинним дахом набагато більш рідкісна, ніж седани та купе BMW M3.

[ + – ] Спорткар оснащений 3,0-літровою шісткою на 286 к. с. Фото: topgir.com.ua

Саме цей кабріолет BMW M3 1994 має реєстрацію Дніпропетровської області. Автомобіль досить непогано зберігся.

Цей BMW M3 Cabrio відноситься до першої серії моделі, тому оснащений 3,0-літровою рядною шісткою потужністю 286 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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У кабріолету доопрацьована ходова та встановлені покращені гальма. Відрізнити BMW M3 E36 від стандартної "трійки" можна по скромному аеродинамічному обвісу та збільшеним колісним дискам. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився найекстремальніший спорткар BMW. Він отримав 550-сильний турбодвигун.

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