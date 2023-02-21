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Авто

В Україну привезли екстремальний лімітований BMW за 6,4 мільйона гривень (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Всього випущено лише 1000 BMW M4 CSL

Заряджений 550-сильний BMW M4 CSL здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунд і розвинути 307 км/год. Усього випущено лише 1000 таких купе.

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В Україні з'явився новий BMW M4 CSL Заряджене купе дуже рідкісне, адже воно випущене лімітованою серією з 1000 авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

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Автомобіль оснащений 550-сильною турбошісткою
Фото: BMW

Спорткар помітили у київському автосалоні марки. Придбати BMW M4 CSL в Україні можна за ціною 6,4 мільйонів гривень.

Новий BMW M4 CSL 2023 — потужніша версія стандартного купе М4. Віддачу його 3,0-літровій турбошістки підвищили до 550 к. с. та 650 Н∙м.

BMW M4 CSL, новий BMW M4, BMW M4, спорткар BMW, купити BMW M4, BMW M4 2023 Fullscreen
Капот та кришка багажника виконані з карбону.
Фото: BMW

З 8-ступінчастим автоматом авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунди, а до 200 км/год — за 10,7 секунди. Максимальна швидкість становить 307 км/год. Це найшвидший BMW на Нюрбургінг — він пройшов коло знаменитого автодрому за 7 хвилин 20 секунд.

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Крім того, BMW M4 CSL полегшили на 100 кг за рахунок карбонових капота та кришки багажника, титанового вихлопу та керамічних гальм. Із салону прибрали задні сидіння.

BMW M4 CSL, новий BMW M4, BMW M4, спорткар BMW, купити BMW M4, BMW M4 2023 Fullscreen
У салоні встановили спортивні крісла
Фото: BMW

Відрізнити CSL від стандартного купе BMW M4 2023 можна по зміненій решітці радіатора та спеціальних колісних дисків. У салоні з'явилися спортивні ківшеподібні крісла.

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