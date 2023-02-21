В Україну привезли екстремальний лімітований BMW за 6,4 мільйона гривень (фото)

Заряджений 550-сильний BMW M4 CSL здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунд і розвинути 307 км/год. Усього випущено лише 1000 таких купе.

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В Україні з'явився новий BMW M4 CSL Заряджене купе дуже рідкісне, адже воно випущене лімітованою серією з 1000 авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

[ + – ] Автомобіль оснащений 550-сильною турбошісткою Фото: BMW

Спорткар помітили у київському автосалоні марки. Придбати BMW M4 CSL в Україні можна за ціною 6,4 мільйонів гривень.

Новий BMW M4 CSL 2023 — потужніша версія стандартного купе М4. Віддачу його 3,0-літровій турбошістки підвищили до 550 к. с. та 650 Н∙м.

[ + – ] Капот та кришка багажника виконані з карбону. Фото: BMW

З 8-ступінчастим автоматом авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунди, а до 200 км/год — за 10,7 секунди. Максимальна швидкість становить 307 км/год. Це найшвидший BMW на Нюрбургінг — він пройшов коло знаменитого автодрому за 7 хвилин 20 секунд.

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Крім того, BMW M4 CSL полегшили на 100 кг за рахунок карбонових капота та кришки багажника, титанового вихлопу та керамічних гальм. Із салону прибрали задні сидіння.

[ + – ] У салоні встановили спортивні крісла Фото: BMW

Відрізнити CSL від стандартного купе BMW M4 2023 можна по зміненій решітці радіатора та спеціальних колісних дисків. У салоні з'явилися спортивні ківшеподібні крісла.

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