В Україну привезли екстремальний лімітований BMW за 6,4 мільйона гривень (фото)
Заряджений 550-сильний BMW M4 CSL здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунд і розвинути 307 км/год. Усього випущено лише 1000 таких купе.
В Україні з'явився новий BMW M4 CSL Заряджене купе дуже рідкісне, адже воно випущене лімітованою серією з 1000 авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Спорткар помітили у київському автосалоні марки. Придбати BMW M4 CSL в Україні можна за ціною 6,4 мільйонів гривень.
Новий BMW M4 CSL 2023 — потужніша версія стандартного купе М4. Віддачу його 3,0-літровій турбошістки підвищили до 550 к. с. та 650 Н∙м.
З 8-ступінчастим автоматом авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунди, а до 200 км/год — за 10,7 секунди. Максимальна швидкість становить 307 км/год. Це найшвидший BMW на Нюрбургінг — він пройшов коло знаменитого автодрому за 7 хвилин 20 секунд.Важливо
Крім того, BMW M4 CSL полегшили на 100 кг за рахунок карбонових капота та кришки багажника, титанового вихлопу та керамічних гальм. Із салону прибрали задні сидіння.
Відрізнити CSL від стандартного купе BMW M4 2023 можна по зміненій решітці радіатора та спеціальних колісних дисків. У салоні з'явилися спортивні ківшеподібні крісла.
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