В Україні стартував продаж нового компактного кросовера Suzuki: характеристики і ціни

В Україні кросовер Suzuki S-Cross можна придбати за ціною від 822 000 грн. На вибір є два варіанти трансмісії, а також передній або повний привід.

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В Україні надійшов у продаж новий компактний кросовер Suzuki S-Cross. Модель доступна на нашому ринку у двох комплектаціях. Подробиці розповіли на сайті бренду.

Suzuki S-Cross став наступником популярного кросовера SX4. Модель відрізняється стильним дизайном і непоганим оснащенням.

Спереду розташовані масивні чорні грати радіатора з подвійною хромованою смугою. На бампері розташований повітрозабірник та протитуманні вогні.

[ + – ] Suzuki S-Cross отримав суворий, але сучасний дизайн Фото: Suzuki

На колісних арках розмістили пластикові накладки, що допомагають захистити кузов на бездоріжжі. На даху розташовані рейлінги для перевезення багажу.

Габарити Suzuki S-Cross:

Довжина — 4300 мм

Ширина — 1785 мм

Висота — 1580 мм

Колісна база — 2600 мм

Мінімальний дорожній просвіт Suzuki S-Cross складає 180 мм. Радіус розвороту кросовера – 5,4 метра.

На вибір доступні колісні диски двох діаметрів – 16 або 17 дюймів. Автомобіль можна купити з переднім чи повним приводом.

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Колірна палітра кузова Suzuki S-Cross складається із семи відтінків: темно-сірий металік (Titan Dark Gray Pearl Metallic), білий перламутровий (Cool White Pearl), червоний з перламутром (Energetic Red Pearl), темно-синій із перламутром (Sphere Blue Pear ), темний теракот (Canyon Brown Pearl Metallic), чорний перламутровий металік (Cosmic Black Pearl Metallic), срібний металік (Silky Silver Metallic 2) та білий (White).

[ + – ] Suzuki S-Cross доступний у семи кольорах кузова Фото: Suzuki

Інтер'єр кросовера розрахований на п'ятьох людей. Спереду встановлені два крісла, а ззаду — диван з кутом нахилу спинки, що регулюється.

У салоні є багато місць для зберігання особистих речей. Об'єм багажника кросовера становить 430 літрів.

[ + – ] В інтер'єрі встановлений 9,0-дюймовий дисплей мультимедіа Фото: Suzuki

У список стандартного оснащення Suzuki S-Cross входить інформаційно-розважальна система із 9,0-дюймовим дисплеєм. Також запропоновано комплекс сучасних систем активної безпеки та допомоги водієві, до якої входить система кругового огляду.

Suzuki S-Cross доступний тільки з 1,4-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 140 к. с. і 220 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з шестиступінчастою механічною (тільки для комплектації GL) або автоматичною коробкою передач.

[ + – ] Кросовер доступний у двох комплектаціях на вибір Фото: Suzuki

Кросовер з повним приводом може розганятися від 0 до 100 км/год за 10,2 секунд, а передньопривідна версія — за 9,5 секунд. Максимальна швидкість становить 200 км/год.

Витрата палива становить від 5,8 до 6,2 літра у змішаному циклі. На вибір передбачено чотири режими їзди: Auto, Sport, Snow та Lock.

В Україні Suzuki S-Cross доступний у комплектаціях GL та GLX. Початкова ціна базової версії складає 822 000 грн. Комплектація GLX коштуватиме мінімум 999 000 грн.

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