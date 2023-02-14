В Україні стартував продаж нового компактного кросовера Suzuki: характеристики і ціни
В Україні кросовер Suzuki S-Cross можна придбати за ціною від 822 000 грн. На вибір є два варіанти трансмісії, а також передній або повний привід.
В Україні надійшов у продаж новий компактний кросовер Suzuki S-Cross. Модель доступна на нашому ринку у двох комплектаціях. Подробиці розповіли на сайті бренду.
Suzuki S-Cross став наступником популярного кросовера SX4. Модель відрізняється стильним дизайном і непоганим оснащенням.
Спереду розташовані масивні чорні грати радіатора з подвійною хромованою смугою. На бампері розташований повітрозабірник та протитуманні вогні.
На колісних арках розмістили пластикові накладки, що допомагають захистити кузов на бездоріжжі. На даху розташовані рейлінги для перевезення багажу.
Габарити Suzuki S-Cross:
- Довжина — 4300 мм
- Ширина — 1785 мм
- Висота — 1580 мм
- Колісна база — 2600 мм
Мінімальний дорожній просвіт Suzuki S-Cross складає 180 мм. Радіус розвороту кросовера – 5,4 метра.
На вибір доступні колісні диски двох діаметрів – 16 або 17 дюймів. Автомобіль можна купити з переднім чи повним приводом.Важливо
Колірна палітра кузова Suzuki S-Cross складається із семи відтінків: темно-сірий металік (Titan Dark Gray Pearl Metallic), білий перламутровий (Cool White Pearl), червоний з перламутром (Energetic Red Pearl), темно-синій із перламутром (Sphere Blue Pear ), темний теракот (Canyon Brown Pearl Metallic), чорний перламутровий металік (Cosmic Black Pearl Metallic), срібний металік (Silky Silver Metallic 2) та білий (White).
Інтер'єр кросовера розрахований на п'ятьох людей. Спереду встановлені два крісла, а ззаду — диван з кутом нахилу спинки, що регулюється.
У салоні є багато місць для зберігання особистих речей. Об'єм багажника кросовера становить 430 літрів.
У список стандартного оснащення Suzuki S-Cross входить інформаційно-розважальна система із 9,0-дюймовим дисплеєм. Також запропоновано комплекс сучасних систем активної безпеки та допомоги водієві, до якої входить система кругового огляду.
Suzuki S-Cross доступний тільки з 1,4-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 140 к. с. і 220 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з шестиступінчастою механічною (тільки для комплектації GL) або автоматичною коробкою передач.
Кросовер з повним приводом може розганятися від 0 до 100 км/год за 10,2 секунд, а передньопривідна версія — за 9,5 секунд. Максимальна швидкість становить 200 км/год.
Витрата палива становить від 5,8 до 6,2 літра у змішаному циклі. На вибір передбачено чотири режими їзди: Auto, Sport, Snow та Lock.
В Україні Suzuki S-Cross доступний у комплектаціях GL та GLX. Початкова ціна базової версії складає 822 000 грн. Комплектація GLX коштуватиме мінімум 999 000 грн.
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