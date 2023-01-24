В Україні стартував продаж нового седана Lexus з витратою 5,2 л на 100 км (фото)

Lexus ES 300h нового покоління отримав нові технології та став економічнішим. Новинка оснащується самозарядною гібридною системою четвертого покоління.

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Лінійку Lexus ES в Україні доповнив гібридний варіант. Модель ES 300h відрізняється багатим оснащенням та невеликою витратою палива. Подробиці розповіли на сайті бренду.

Нове покоління Lexus ES 300h отримало сучасні технології та стало економічнішим. Заявлена витрата палива становить 5,2 літри на 100 км у змішаному циклі.

Lexus ES 300h оснащується самозарядною гібридною системою четвертого покоління. Завдяки їй вдалося підвищити економічність і досягти низького рівня шкідливих викидів.

[ + – ] Lexus ES 300h отримав нові технології Фото: Lexus

У рух новий Lexus ES 300h наводить гібридна установка з 2,5-літровим бензиновим двигуном та невеликим електромотором. Загальна потужність складає 218 к.с., а крутний момент — 221 Нм.

Акумулятор для електромотора встановлений під задніми сидіннями авто. Це дозволило досягти відмінного розподілу ваги і не забирати багажний простір.

[ + – ] Інтер'єр нового Lexus ES 300h став ще більш розкішним. Фото: Lexus

Седан пропонується із розширеним пакетом систем безпеки Lexus Safety System+ 2.5. До нього входять система запобігання зіткненню з виявленням пішоходів та велосипедистів, система аварійного підсилювача керма, а також покращений адаптивний круїз-контроль.

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Ціни на новий Lexus ES 300h починаються від 1707828 грн. Продаж розпочнеться вже 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Lexus представив спортивний електрокросовер RZ Sport.