В Украине стартовали продажи нового седана Lexus с расходом 5,2 л на 100 км (фото)

Lexus ES 300h нового поколения получил новые технологии и стал экономичнее. Новинка оснащается самозарядной гибридной системой четвертого поколения.

Related video

Линейку Lexus ES в Украине пополнил гибридный вариант. Модель ES 300h отличается богатым оснащением и небольшим расходом топлива. Подробности рассказали на сайте бренда.

Новое поколение Lexus ES 300h получило современные технологии и стало экономичнее. Заявленный расход топлива составляет 5,2 литра на 100 км в смешанном цикле.

Lexus ES 300h оснащается самозарядной гибридной системой четвертого поколения. Благодаря ей удалось повысить экономичность и добиться низкого уровня вредных выбросов.

[ + – ] Lexus ES 300h получил новые технологии Фото: Lexus

В движение новый Lexus ES 300h приводит гибридная установка с 2,5-литровым бензиновым двигателем и небольшим электромотором. Общая мощность составляет 218 л.с., а крутящий момент — 221 Нм.

Аккумуляторная батарея для электромотора установлена под задними сиденьями авто. Это позволило добиться отличного распределения веса и не отнимать багажное пространство.

[ + – ] Интерьер нового Lexus ES 300h стал еще роскошнее Фото: Lexus

Седан предлагается с расширенным пакетом систем безопасности Lexus Safety System+ 2.5. В него входят система предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов и велосипедистов, система аварийного усилителя руля, а также улучшенный адаптивный круиз-контроль.

Важно

В Украине появятся два новых кроссовера Lexus: первые подробности (фото)

Цены на новый Lexus ES 300h начинаются от 1 707 828 грн. Продажи начнутся уже в 2023 году.

Ранее Фокус писал, что Lexus представил спортивный электрокроссовер RZ Sport.