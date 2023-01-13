Карбоновый капот и стильный дизайн: Lexus представил спортивный электрокроссовер (фото)

Lexus RZ Sport оснащается более мощными электромоторами, которые выдают 402 л.с. Концепт получил брутальный обвес с деталями из углеволокна.

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Lexus на Токийском автосалоне 2023 года представил спортивный электрокроссовер RZ Sport. Он получил брутальный дизайн с элементами из углеволокна. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Концепт Lexus RZ Sport отличается дерзким дизайном с двумя спойлерами, широкими крыльями и вставками из углеволокна на кузове. Его покрасили в белый цвет Hakugin, а некоторые детали экстерьера выполнены в синих оттенках.

[ + – ] Lexus RZ Sport получил два спойлера из углеволокна и стильный обвес Фото: Lexus

На крышке багажника размещена надпись "RZ 600e", которая говорит о том, что в Lexus работают над созданием серийной высокопроизводительной версии модели. По словам компании, линейка электромобиля будет сильно расширена в будущем.

Lexus RZ Sport оснащается двумя электромоторами на передней и задней оси. Каждый из них выдает мощность 201 л.с.

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Аэродинамический обвес электромобиля был разработан совместно с гонщиком Масахиро Сасаки. Он участвовал и в доработке стандартного Lexus RZ.

RZ Sport Concept на 78 мм длиннее, на 90 мм шире и на 35 мм ниже обычной версии электромобиля. Этого удалось достичь благодаря кузовному обвесу и заниженной подвеске.

Ранее Фокус писал, что Lexus выведет на украинский рынок две новые модели — кроссовер RX пятого поколения и электромобиль RZ.