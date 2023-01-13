Карбоновий капот та стильний дизайн: Lexus представив спортивний електрокросовер (фото)

Lexus RZ Sport оснащується потужнішими електромоторами, які видають 402 к.с. Концепт отримав брутальне обважування з деталями із вуглеволокна.

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Lexus на Токійському автосалоні 2023 представив спортивний електрокросовер RZ Sport. Він отримав агресивний дизайн з елементами із вуглеволокна. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Концепт Lexus RZ Sport відрізняється зухвалим дизайном із двома спойлерами, широкими крилами та вставками з вуглеволокна на кузові. Його пофарбували у білий колір Hakugin, а деякі деталі екстер'єру виконані у синіх відтінках.

[ + – ] Lexus RZ Sport отримав два спойлери з вуглеволокна і стильне обважування Фото: Lexus

На кришці багажника розміщено напис "RZ 600e", який говорить про те, що в Lexus працюють над створенням серійної високопродуктивної версії моделі. За словами компанії, лінійка електромобіля буде сильно розширена у майбутньому.

Lexus RZ Sport оснащується двома електромоторами на передній та задній осях. Кожен із них видає потужність 201 к.с.

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Аеродинамічний обвіс електромобіля був розроблений спільно з гонщиком Масахіро Сасакі. Він брав участь і у доопрацюванні стандартного Lexus RZ.

RZ Sport Concept на 78 мм довший, на 90 мм ширший і на 35 мм нижче звичайної версії електромобіля. Цього вдалося досягти завдяки кузовному обвісу та заниженій підвісці.

Раніше Фокус писав, що Lexus виведе на український ринок дві нові моделі – кросовер RX п'ятого покоління та електромобіль RZ.