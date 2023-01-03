В Україні з'являться два нові кросовери Lexus: перші подробиці (фото)

Новий Lexus RX приїде в Україну навесні й буде доступний у бензинових і гібридних версіях. Крім того, у нашій країні вперше з'явиться електромобіль Lexus.

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Lexus виведе на український ринок дві нові моделі. Кросовер Lexus RX п'ятого покоління та електромобіль RZ з'являться у нашій країні навесні. Про це стало відомо "Автоцентру".

[ + – ] Lexus RX запропонований у бензиновій і гібридній версіях Фото: Lexus

Новий Lexus RX 2023 зберігає знайомий дизайн із похилим дахом і веретеноподібною решіткою радіатора і за розмірами його можна порівняти з попередником. Проте вся "начинка" в автомобіля повністю нова — він побудований на платформі TNGA, як Toyota Camry та RAV4.

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Кросовер Lexus RX став просторішим усередині й отримав великий сенсорний дисплей. На зміну 3,5-літровому бензиновому V6 прийшла 2,4-літрова 275-сильна турбочетвірка. Також доступні гібридні версії на 245, 306 та 367 к. с.

[ + – ] Електрокросовер Lexus RZ має запас ходу 400 км. Фото: Lexus

Електрокросовер Lexus RZ за дизайном нагадує RX і можна порівняти з ним за розмірами. Модель є преміальною альтернативою Toyota bZ4X, адже побудована на тій же платформі e-TNGA. Серед особливостей авто — опційне кермо-штурвал.

[ + – ] Для Lexus RZ доступний оригінальний кермо-штурвал Фото: Lexus

Новий Lexus RZ дебютував у повнопривідній 313-сильній версії, але також має з'явитись і передньопривідний варіант на 204 к. с. Запас ходу електрокара складає 450 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться нова Toyota Corolla Cross. Кросовер буде доступний виключно в гібридній версії.