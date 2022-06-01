RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Представлений новий Lexus RX 2023: він став потужнішим і поріднився з Toyota Camry (відео)

299
Lexus RX 2023, новий Lexus RX, Lexus RX, гібрид Lexus RX
Фото: Lexus | Новий Lexus RX зберіг знайомий дизайн

Lexus RX 2023 зберіг знайомий дизайн і габарити, але став легшим і просторішим. У кросовера тепер одразу три гібридні версії.

США презентували новий Lexus RX п'ятого покоління. Преміальний кросовер надійде в продаж у другій половині цього року, повідомляє пресслужба японської марки.

Lexus RX 2023, новий Lexus RX, Lexus RX, гібрид Lexus RX
Колісна база збільшена до 2850 мм
Фото: Lexus

Дизайн Lexus RX 2023

Кросовер зберігає знайомий зовнішній вигляд із похилим дахом і забарвленими в чорний колір задніми стійками. Залишилися й фірмові веретеноподібні ґрати радіатора, а розкосі фари виконані в стилі електрокросовера Lexus RZ 450e.

Важливо
Peugeot готує стильний купе-кросовер: до прем'єри – лічені тижні (фото)
Peugeot готує стильний купе-кросовер: до прем'єри – лічені тижні (фото)

Довжина Lexus RX 2023 залишилася на рівні попередника (4890 мм), проте його колісна база збільшена на 60 мм — до 2850 мм. В основі кросовера лежить платформа TNGA (від Toyota Camry), що дозволило знизити масу відразу на 90 кг.

Lexus RX 2023, новий Lexus RX, Lexus RX, гібрид Lexus RX
Кросовер став легшим на 90 кг
Фото: Lexus

Салон Lexus RX 2023

В обробці використана штучна або натуральна (за доплату) шкіра. Кросовер отримав збільшену цифрову панель приладів і великий 14-дюймовий сенсорний дисплей.

Lexus RX 2023, новий Lexus RX, Lexus RX, гібрид Lexus RX
У салоні з'явився великий 14-дюймовий дисплей
Фото: Lexus

На другому ряду стало просторіше. Представлена тільки п'ятимісна версія, а от подовжений семимісний варіант поки що під питанням — його може замінити окрема модель.

Lexus RX 2023, новий Lexus RX, Lexus RX, гібрид Lexus RX
На другому ряду стало просторіше
Фото: Lexus

Усі Lexus RX 2023 оснащені адаптивним круїз-контролем, а також комплексом систем безпеки Lexus Safety System+ 3.0 (автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон).

Кросовер тепер доступний виключно з чотирициліндровими моторами

Характеристики Lexus RX 2023

Класичний 3,5-літровий V6 більше не пропонують — на зміну йому прийшла 2,4-літрова 275-сильна турбочетвірка. Також зі старту будуть доступні відразу три гібридні версії — потужністю 246, 306 і 367 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,9 с, а 306-сильна модифікація може проїхати 60 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover Defender отримав видовжену восьмимісну версію для великої родини.