Представлений новий Lexus RX 2023: він став потужнішим і поріднився з Toyota Camry (відео)

Lexus RX 2023 зберіг знайомий дизайн і габарити, але став легшим і просторішим. У кросовера тепер одразу три гібридні версії.

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США презентували новий Lexus RX п'ятого покоління. Преміальний кросовер надійде в продаж у другій половині цього року, повідомляє пресслужба японської марки.

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[ + – ] Колісна база збільшена до 2850 мм Фото: Lexus

Дизайн Lexus RX 2023

Кросовер зберігає знайомий зовнішній вигляд із похилим дахом і забарвленими в чорний колір задніми стійками. Залишилися й фірмові веретеноподібні ґрати радіатора, а розкосі фари виконані в стилі електрокросовера Lexus RZ 450e.

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Довжина Lexus RX 2023 залишилася на рівні попередника (4890 мм), проте його колісна база збільшена на 60 мм — до 2850 мм. В основі кросовера лежить платформа TNGA (від Toyota Camry), що дозволило знизити масу відразу на 90 кг.

[ + – ] Кросовер став легшим на 90 кг Фото: Lexus

Салон Lexus RX 2023

В обробці використана штучна або натуральна (за доплату) шкіра. Кросовер отримав збільшену цифрову панель приладів і великий 14-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] У салоні з'явився великий 14-дюймовий дисплей Фото: Lexus

На другому ряду стало просторіше. Представлена тільки п'ятимісна версія, а от подовжений семимісний варіант поки що під питанням — його може замінити окрема модель.

[ + – ] На другому ряду стало просторіше Фото: Lexus

Усі Lexus RX 2023 оснащені адаптивним круїз-контролем, а також комплексом систем безпеки Lexus Safety System+ 3.0 (автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон).

[ + – ] Кросовер тепер доступний виключно з чотирициліндровими моторами

Характеристики Lexus RX 2023

Класичний 3,5-літровий V6 більше не пропонують — на зміну йому прийшла 2,4-літрова 275-сильна турбочетвірка. Також зі старту будуть доступні відразу три гібридні версії — потужністю 246, 306 і 367 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,9 с, а 306-сильна модифікація може проїхати 60 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover Defender отримав видовжену восьмимісну версію для великої родини.