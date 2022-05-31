Peugeot готує стильний купе-кросовер: до прем'єри – лічені тижні (фото)

У модельному ряду Peugeot з'явиться купе-кросовер 408. Модель обіцяє бути яскравою на вигляд, а в її лінійці очікують гібридні та електричні версії.

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Опубліковано офіційний тизер нового Peugeot 408. Перший купеподібний кросовер французької марки дебютує вже в червні. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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[ + – ] Модель збудують на платформі хетчбека Peugeot 308 Фото: carscoops.com

На єдиному офіційному фото Peugeot 408 можна розглянути хіба решітку радіатора і частину передньої фари. Судячи зі знімка, передня частина виконана на кшталт хетчбека Peugeot 308 і це не дивно — моделі побудовані на одній платформі СМР.

Разом з тим раніше купе-кросовер Peugeot 408 бачили на тестах. Попри камуфляж, можна побачити його стрімкий силует. Також на фото потрапив салон Peugeot 408 у стилістиці i-Cockpit — з маленьким кермом та високо розташованою панеллю приладів.

[ + – ] Салон Peugeot 408 вдалося частково розсекретити на шпигунських фото Фото: carscoops.com

Найімовірніше, новий Peugeot 408 оснащуватимуть тими самими двигунами, що і модель 308. Це означає, що він отримає 1,2-літрові бензинові турбомотори на 110 і 130 к. с., а також 1,5-літровий 130-сильний турбодизель. Очікують і підзарядні гібриди на 180 і 225 к. с., а потім може з'явитися електрична версія.

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Слід зазначити, що в лінійці Peugeot тепер буде відразу дві моделі 408. Така сама назва — у седана на базі Peugeot 308 і його нове покоління нещодавно розсекретили. Представники французької компанії стверджують, що плутанини вдасться уникнути, адже моделі планують продавати на різних ринках і вони не перетинатимуться.

Раніше Фокус повідомляв, що за день до прем'єри в інтернет потрапили фото електрокросовера BMW iX1.