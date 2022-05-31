Peugeot готовит стильный купе-кроссовер: до премьеры — считанные недели (фото)

В модельном ряду Peugeot появится купе-кроссовер 408. Модель обещает быть яркой на вид, а в ее линейке ожидаются гибридные и электрические версии.

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Опубликованй официальный тизер нового Peugeot 408. Первый купеобразный кроссовер французской марки дебютирует уже в июне. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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[ + – ] Модель построят на платформе хэтчбека Peugeot 308 Фото: carscoops.com

На единственном официальном фото Peugeot 408 можно разглядеть разве что решетку радиатора и часть передней фары. Судя по снимку, передняя часть выполнена в духе хэтчбека Peugeot 308 и это неудивительно – модели построены на одной платформе СМР.

Вместе с тем, ранее купе-кроссовер Peugeot 408 видели на тестах. Несмотря на камуфляж, можно разглядеть его стремительный силуэт. Также на фото попал салон Peugeot 408 в стилистике i-Cockpit – с маленьким рулем и высоко расположенной панелью приборов.

[ + – ] Салон Peugeot 408 удалось частично рассекретить на шпионских фото Фото: carscoops.com

Скорее всего, новый Peugeot 408 будут оснащать теми же двигателями, что и модель 308. Это значит, что он получит 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 110 и 130 л. с., а также 1,5-литровый 130-сильный турбодизель. Ожидаются и подзаряжаемые гибриды на 180 и 225 л. с., а позже может появиться электрическая версия.

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Следует отметить, что в линейке Peugeot теперь будет сразу две модели 408. Точно такое же название – у седана на базе Peugeot 308 и его новое поколение недавно было рассекречено. Представители французской компании утверждают, что путаницы удастся избежать, ведь модели планируют продавать на разных рынках и пересекаться они не будут.

Ранее Фокус сообщал, что за день до премьеры в интернет попали фото электрокроссовера BMW iX1.