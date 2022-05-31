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Новейший электрокроссовер BMW рассекречен за день до премьеры (фото)

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Фото: autoevolution.com | BMW X1 впервые получит электрическую версию

Новый BMW iX1 — электрическая версия модели X1. Кроссовер получил два мотора и способен проехать до 438 км без подзарядки.

В интернет просочились первые фото электрического BMW iX1. Кроссовер представят уже завтра вместе с бензиновым собратом – BMW X1 третьего поколения. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Кроссовер обладает запасом хода в 438 км
Фото: autoevolution.com

Судя по всему, в сеть попали сканы официальной брошюры BMW iX1, поэтому рассекретили не только дизайн авто, но и некоторые его характеристики. Как видно на фото, новые BMW X1 и iX1 выглядят знакомо. Отличить кроссовер от модели прошлого поколения можно по увеличенной решетке радиатора, раскосым фарам с лазерными диодными лампами и нетипичным утопленным дверным ручкам, как у BMW 2 Series Coupe.

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Электрический вариант узнается по аэродинамическому обвесу
Фото: autoevolution.com

Электрическую версию выдает разве что обвес. Также стало известно, что у BMW iX1 неплохая аэродинамика – коэффициент лобового сопротивления составляет 0,26.

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Компоновка салона знакома по обновленному BMW 3 Series – виртуальная панель приборов и 10,7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа теперь расположены рядом. Среди опций появились массаж сидений и проекция на лобовое стекло с функцией дополненной реальности. Объем багажника составляет 540-1600 л.

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В салоне на передней панели рядом установлены два дисплея
Фото: autoevolution.com

BMW iX1 получил полный привод и два мотора с пиковой мощностью в 313 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 64,7 кВтч обеспечивает запас хода в 438 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 29 минут.

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