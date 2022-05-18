Полностью новый салон и электрическая версия: представлен BMW 3 Series 2023

BMW 3 Series освежен внешне и кардинально изменился внутри. Модель теперь доступна в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических вариантах.

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В Германии презентовали новый BMW 3 Series. Седан и универсал прошли плановый фейслифтинг и с осени поступят в производство. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

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[ + – ] BMW 3 Series 2023 узнается по новым фарам, бамперу и решетке радиатора Фото: BMW

Дизайн BMW 3 Series 2023 изменился незначительно. Автомобиль получил новую решетку радиатора, раскосые фары и более агрессивные бамперы. Кроме того, стандартными теперь являются 18-дюймовые литые диски.

В салоне перемены гораздо больше, ведь поменялась архитектура передней панели. Новая 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и увеличенный 14,9-дюймовый сенсорный дисплей теперь изогнуты и объединены в один блок. К тому же, новая тройка BMW получила улучшенную версию мультимедийной системы, поддерживающую интернет 5G.

[ + – ] Автомобиль сохранил прежние двигатели, но недоступен с механической КПП Фото: BMW

Двигатели BMW 3 Series 2023 остались прежними. Модели доступны бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (156-258 л. с.) и 3,0 л (382 л. с.), а также турбодизели объемом 2,0 л (150 и 190 л. с.) и 3,0 л (265 и 340 л. с.).

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Присутствует в линейке и плаг-ин гибрид BMW 330e мощностью 292 л. с. Новичком же стал 286-сильный электромобиль BMW i3 с запасом хода в 526 км.

[ + – ] Компоновка салона серьезно изменена Фото: BMW

Механическая КПП для BMW 3 Series больше недоступна – отныне предлагают только 8-ступенчатый автомат. Привод может быть задним и полным.

Вскоре обновление пройдет и заряженная версия модели – 480-сильный BMW M3. Она впервые получит версию в кузове универсал.

Также Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовит новое поколение кроссовера GLC. Первые его изображения уже опубликованы.