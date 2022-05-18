Повністю новий салон та електрична версія: представлений BMW 3 Series 2023

BMW 3 Series освіжений зовні та кардинально змінився всередині. Модель тепер доступна в бензинових, дизельних, гібридних та електричних варіантах.

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У Німеччині презентували новий BMW 3 Series. Седан та універсал пройшли плановий фейсліфтинг і з осені надійдуть у виробництво. Про це повідомляє пресслужба німецького бренду.

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[ + – ] BMW 3 Series 2023 можна впізнати за новими фарами, бампером і решіткою радіатора Фото: BMW

Дизайн BMW 3 Series 2023 незначно змінився. Автомобіль отримав нову решітку радіатора, розкосі фари та агресивніші бампери. Крім того, стандартними тепер є 18-дюймові диски литі.

У салоні змін набагато більше, адже змінилася архітектура передньої панелі. Нова 12,3-дюймова віртуальна панель приладів і збільшений 14,9-дюймовий дисплей сенсорний тепер вигнуті й об'єднані в один блок. До того ж нова трійка BMW отримала покращену версію мультимедійної системи, яка підтримує інтернет 5G.

[ + – ] Автомобіль зберіг колишні двигуни, але недоступний з механічною КПП Фото: BMW

Двигуни BMW 3 Series 2023 залишилися незмінними. Моделі доступні бензинові турбомотори об'ємом 2,0 л (156-258 к. с.) та 3,0 л (382 к. с.), а також турбодизелі об'ємом 2,0 л (150 і 190 к. с.) та 3,0 л (265 та 340 к. с.).

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Є в лінійці й плаг-ін гібрид BMW 330e потужністю 292 к. с. Початківцем став 286-сильний електромобіль BMW i3 із запасом ходу в 526 км.

[ + – ] Компонування салону серйозно змінено Фото: BMW

Механічна КПП для BMW 3 Series більше недоступна — відтепер пропонують лише 8-ступінчастий автомат. Привід може бути заднім та повним.

Незабаром оновлення пройде й заряджена версія моделі — 480-сильний BMW M3. Вона вперше отримає версію в кузові універсал.

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