Новий недорогий седан Peugeot показали на перших фото

Peugeot 408 — чотиридверна версія моделі 308. Седан буде доступний виключно з дизельними двигунами.

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В інтернет потрапили фото Peugeot 408 третього покоління. Седан С-класу мають представити вже в червні, а його продажі стартують у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] В анфас седан не відрізняється від хетчбека Peugeot 308 Фото: autohome.com.cn

Новий Peugeot 408 — чотиридверний співбрат хетчбека 308, і це видно неозброєним оком. В анфас седан нічим не відрізняється — у нього такі ж широкі грати радіатора і фари з тоненькими світлодіодними "клаптями". А ось задня частина виконана на кшталт ліфтбека Peugeot 508 — ліхтарі з'єднані чорною лакованою вставкою.

[ + – ] Кермо Peugeot 408 невелике і приплюснуте зверху та знизу Фото: autohome.com.cn

Салон Peugeot 408 виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit. Рульове колесо компактне та плескате зверху і знизу, а віртуальна панель приладів розташована незвично високо. Сенсорний дисплей трохи менший за розмірами, ніж у Peugeot 308, адже седан буде дешевшим за хетчбек. Крім того, замість джойстика встановили звичний важіль КПП.

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Швидше за все, новий Peugeot 408 будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (110 і 130 к. с.) та 1,6 л (150 к. с.), а ось гібридні установки від 308-го він не отримає. Автомобіль буде доступний виключно із 6-ступінчастою автоматичною КПП.

[ + – ] Модель офіційно представлять у червні

Також відомо, що седан Peugeot 408 стане більшим і просторішим за попередника. Виробництво моделі налагодять у Китаї та Малайзії.

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