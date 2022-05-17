Новый недорогой седан Peugeot показали на первых фото

Peugeot 408 — четырехдверная версия модели 308. Седан будет доступен исключительно с дизельными двигателями.

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В интернет попали фото Peugeot 408 третьего поколения. Седан С-класса должны представить уже в июне, а его продажи стартуют во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] В анфас седан не отличается от хэтчбека Peugeot 308 Фото: autohome.com.cn

Новый Peugeot 408 – четырехдверный собрат хэтчбека 308, и это видно невооруженным глазом. В анфас седан ничем не отличается – у него такая же широкая решетка радиатора и фары с тоненькими светодиодными "клыками". А вот задняя часть выполнена в духе лифтбэка Peugeot 508 – фонари соединены черной лакированной вставкой.

[ + – ] Руль Peugeot 408 небольшой и приплюснут сверху и снизу Фото: autohome.com.cn

Салон Peugeot 408 выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit. Рулевое колесо компактное и приплюснуто сверху и снизу, а виртуальная панель приборов расположена непривычно высоко. Сенсорный дисплей несколько меньше по размерам, чем у Peugeot 308, ведь седан будет дешевле хэтчбека. Кроме того, вместо джойстика установили привычный рычаг КПП.

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Скорее всего, новый Peugeot 408 будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (110 и 130 л. с.) и 1,6 л (150 л. с.), а вот гибридные установки от 308-го он не получит. Автомобиль будет доступен исключительно с 6-ступенчатой автоматической КПП.

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Также известно, что седан Peugeot 408 станет крупнее и просторнее предшественника. Производство модели наладят в Китае и Малайзии.

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