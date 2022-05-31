Новий електрокросовер BMW розсекречено за день до прем'єри (фото)
Новий BMW iX1 — електрична версія моделі X1. Кросовер отримав два двигуни і здатний проїхати до 438 км без підзарядки.
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В інтернет проникли перші фото електричного BMW iX1. Кросовер представлять вже завтра разом із бензиновим побратимом — BMW X1 третього покоління. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Зважаючи на все, в мережу потрапили скани офіційної брошури BMW iX1, тому розсекретили не тільки дизайн авто, а й деякі його характеристики. Як видно на фото, нові BMW X1 та iX1 мають знайомий вигляд. Відрізнити кросовер від моделі минулого покоління можна за збільшеними решітками радіатора, розкосими фарами з лазерними діодними лампами й нетиповими втопленими дверними ручками, як у BMW 2 Series Coupe.
Електричну версію видає хіба що обвіс. Також стало відомо, що у BMW iX1 непогана аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору становить 0,26.
Компонування салону знайоме за оновленим BMW 3 Series — віртуальна панель приладів і 10,7-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа тепер розташовані поруч. Серед опцій з'явилися масаж сидінь та проєкція на лобове скло з функцією доповненої реальності. Об'єм багажника становить 540-1600 л.
BMW iX1 отримав повний привід і два мотори з піковою потужністю 313 к. с. Акумуляторна батарея місткістю 64,7 кВтг забезпечує запас ходу на 438 км, а швидка зарядка на 80% займає 29 хвилин.
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