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Новий електрокросовер BMW розсекречено за день до прем'єри (фото)

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Фото: autoevolution.com | BMW X1 вперше отримає електричну версію

Новий BMW iX1 — електрична версія моделі X1. Кросовер отримав два двигуни і здатний проїхати до 438 км без підзарядки.

В інтернет проникли перші фото електричного BMW iX1. Кросовер представлять вже завтра разом із бензиновим побратимом — BMW X1 третього покоління. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Кросовер має запас ходу на 438 км
Фото: autoevolution.com

Зважаючи на все, в мережу потрапили скани офіційної брошури BMW iX1, тому розсекретили не тільки дизайн авто, а й деякі його характеристики. Як видно на фото, нові BMW X1 та iX1 мають знайомий вигляд. Відрізнити кросовер від моделі минулого покоління можна за збільшеними решітками радіатора, розкосими фарами з лазерними діодними лампами й нетиповими втопленими дверними ручками, як у BMW 2 Series Coupe.

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Електричний варіант можна впізнати за аеродинамічним обвісом
Фото: autoevolution.com

Електричну версію видає хіба що обвіс. Також стало відомо, що у BMW iX1 непогана аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору становить 0,26.

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У салоні на передній панелі поруч встановлено два дисплеї
Фото: autoevolution.com

BMW iX1 отримав повний привід і два мотори з піковою потужністю 313 к. с. Акумуляторна батарея місткістю 64,7 кВтг забезпечує запас ходу на 438 км, а швидка зарядка на 80% займає 29 хвилин.

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