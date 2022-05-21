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Швидкість за 300 км/год і немає задніх сидінь: представлений найшвидший BMW в історії (відео)

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Фото: BMW | Усього випустять лише тисячу BMW M4 CSL

BMW M4 CSL — лімітований заряджений варіант купе. Спорткар полегшили на 100 кг та оснастили 550-сильним двигуном.

Купе BMW M4 отримало екстремальну версію CSL. Спорткар присвятили 50-річчю підрозділу BMW Motorsports і випустять лімітовану серію з 1000 авто. Ціна стартує із $140 тисяч. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті BMW.

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Спорткар отримав лазерні фари та карбоновий капот
Фото: BMW

Характеристики BMW M4 CSL

Новий BMW M4 CSL отримав доопрацьовану 3,0-літрову турбошістку — її потужність зросла до 550 к. с., а крутний момент — до 650 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП спорткар розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди, а до 200 км/год — за 10,7 секунди.

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У кришку багажника вбудований спойлер
Фото: BMW

Максимальна швидкість становить 307 км/год, тобто це найшвидший серійний BMW. На знаменитому автодромі Нюрбургринг M4 CSL показав час кола 7:20,2 — це найкращий результат серед усіх авто німецької марки.

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В обробці салону використані карбон та алькантара
Фото: BMW

Крім того, доопрацьовано підвіску та встановлено нові амортизатори, а уповільнюють авто керамічні гальма. А ще авто посадили на дієту: титановий вихлоп, карбонові капот та кришка багажника зменшили вагу на 100 кг — до 1625 кг.

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BMW M4 CSL отримав спортивні передні сидіння
Фото: BMW

Дизайн BMW M4 CSL

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Відрізнити CSL від стандартного купе BMW M4 2022 можна за особливою решіткою радіатора, лазерним фарам та обважуванням з вуглеволокна. Стандартними є колісні диски діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду, а кришку багажника інтегрований спойлер.

Максимальна швидкість купе — 307 км/год, а розгін до "сотні" займає 3,7 с

Салон BMW M4 CSL оброблений алькантарою та карбоном. Спереду встановлені нові крісла, а ось задні сидіння прибрали для зниження ваги авто — тепер на їх місці обладнана ніша для зберігання перегонових шоломів.

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