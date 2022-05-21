Скорость за 300 км/ч и нет задних сидений: представлен самый быстрый BMW в истории (видео)

BMW M4 CSL — лимитированный заряженный вариант купе. Спорткар облегчили на 100 кг и оснастили 550-сильным двигателем.

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Купе BMW M4 получило экстремальную версию CSL. Спорткар посвятили 50-летию подразделения BMW Motorsports и выпустят лимитированной серией из 1000 авто. Цена стартует с $140 тысяч. Подробности модели раскрыты на официальном сайте BMW.

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[ + – ] Спорткар получил лазерные фары и карбоновый капот Фото: BMW

Характеристики BMW M4 CSL

Новый BMW M4 CSL получил доработанную 3,0-литровую турбошестерку – ее мощность выросла до 550 л. с., а крутящий момент — до 650 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч — за 10,7 с.

[ + – ] В крышку багажника интегрирован спойлер Фото: BMW

Максимальная скорость составляет 307 км/ч, то есть это самый быстрый серийный BMW. На знаменитом автодроме Нюрбургринг M4 CSL показал время круга 7:20,2 — это лучший результат среди всех авто немецкой марки.

[ + – ] В отделке салона использованы карбон и алькантара Фото: BMW

Кроме того, доработана подвеска и установлены новые амортизаторы, а замедляют авто керамические тормоза. А еще авто посадили на диету: титановый выхлоп, карбоновые капот и крышка багажника снизили вес на 100 кг – до 1625 кг.

[ + – ] BMW M4 CSL получил спортивные передние сиденья Фото: BMW

Дизайн BMW M4 CSL

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Отличить CSL от стандартного купе BMW M4 2022 можно по особой решетке радиатора, лазерным фарам и обвесу из углеволокна. Стандартными являются колесные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, а в крышку багажника интегрирован спойлер.

[ + – ] Максимальная скорость купе — 307 км/ч, а разгон до "сотни" занимает 3,7 с

Салон BMW M4 CSL отделан алькантарой и карбоном. Спереди установлены новые ковшеобразные кресла, а вот задние сиденья убрали для снижения веса авто – теперь на их месте оборудована ниша для хранения гоночных шлемов.

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