Представлен новый Lexus RX 2023: он стал мощнее и породнился с Toyota Camry (видео)

Lexus RX 2023 сохранил знакомый дизайн и габариты, но стал легче и просторнее. У кроссовера теперь сразу три гибридные версии.

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В США презентовали новый Lexus RX пятого поколения. Премиальный кроссовер поступит в продажу во второй половине нынешнего года, сообщает пресс-служба японской марки.

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[ + – ] Колесная база увеличена до 2850 мм Фото: Lexus

Дизайн Lexus RX 2023

Кроссовер сохраняет знакомый внешний вид с покатой крышей и окрашенными в черный цвет задними стойками. Осталась и фирменная веретенообразная решетка радиатора, а раскосые фары выполнены в стиле электрокроссовера Lexus RZ 450e.

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Длина Lexus RX 2023 осталась на уровне предшественника (4890 мм), однако при этом его колесная база увеличена на 60 мм – до 2850 мм. В основе кроссовера лежит платформа TNGA (от Toyota Camry), позволившая снизить массу сразу на 90 кг.

[ + – ] Кроссовер стал легче на 90 кг Фото: Lexus

Салон Lexus RX 2023

В отделке использована искусственная либо натуральная (за доплату) кожа. Кроссовер получил увеличенную цифровую панель приборов и большой 14-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] В салоне появился большой 14-дюймовый дисплей Фото: Lexus

На втором ряду стало просторнее. Представлена только пятиместная версия, а вот удлиненный семиместный вариант пока под вопросом – его может заменить отдельная модель.

[ + – ] На втором ряду стало просторнее Фото: Lexus

Все Lexus RX 2023 оснащены адаптивным круиз-контролем, а также комплексом систем безопасности Lexus Safety System+ 3.0 (автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон).

[ + – ] Кроссовер теперь доступен исключительно с четырехцилиндровыми моторами

Характеристики Lexus RX 2023

Классический 3,5-литровый V6 больше не предлагают – на смену ему пришел 2,4-литровая 275-сильная турбочетверка. Также со старта будут доступны сразу три гибридные версии – мощностью 246, 306 и 367 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, а 306-сильная модификация может проехать 60 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover Defender получил удлиненную восьмиместную версию для большой семьи.