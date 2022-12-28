В Україні з'явиться новий кросовер Toyota Corolla: подробиці та характеристики (фото)

Toyota Corolla Cross займає нішу між моделями Yaris Cross та RAV4. Кросовер запропонують у гібридній версії.

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На український ринок виходить нова Toyota Corolla Cross. На компактний кросовер вже приймаються замовлення та авто з'являться в нашій країні на початку 2023 року. Про це повідомляє представництво Toyota в Україні.

[ + – ] Кросовер займає нішу між Toyota Yaris Cross та RAV4 Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross 2022 – повністю нова модель японської марки, що займає нішу між Toyota Yaris Cross та RAV4. Вона досягає 4460 мм завдовжки і 1820 мм завширшки при колісній базі 2640 мм. Як випливає з назви, автомобіль побудований на платформі Toyota Corolla.

[ + – ] Модель буде доступна виключно у гібридній версії Фото: Toyota

Кросовер Toyota відрізняється стриманим дизайном. У автомобіля розкосі фари та злегка розширені крила.

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Серед особливостей салону – 12,3-дюймовий дисплей на панелі приладів і тачскрін з діагоналлю 10,5 дюйма. Об'єм багажника становить 403-1321 л.

[ + – ] Кросовер отримав віртуальну панель приладів Фото: Toyota

Оснащення включає 8 подушок безпеки, а серед доступних опцій – електропривід дверей багажника із сенсором відкриття, адаптивний круїз-контроль та система попередження зіткнень на перехрестях.

[ + – ] Об'єм багажника складає 403-1321 л. Фото: Toyota

Спочатку нова Toyota Corolla Cross буде запропонована в гібридній версії з 2,0-літровою бензиновою четвіркою і електромотором загальною потужністю 197 к. с. Кросовер розганяється до 100 км/год за 7,6 сек і витрачає в середньому 6,3 л/100 км.

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