В Україні з'явиться найстильніший кросовер Peugeot: подробиці та характеристики (фото)

Кросовер Peugeot 408 приваблює обтічний дизайн із купеподібним дахом. На українському ринку модель запропонують з 215-сильним турбомотором.

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В Україну приїде новий Peugeot 408. Перший купе-кросовер французької марки готують до українського дебюту. Про це повідомляє представництво Peugeot в Україні.

[ + – ] В авто аркоподібний дах і загострена задня частина Фото: Stellantis

Кросовер Peugeot 408 2023 року дебютував у вересні на автошоу в Парижі. Автомобіль довжиною майже 4,7 м відрізняється яскравим дизайном із похилим купеподібним дахом, вигнутою віконною лінією і загостреним заднім спойлером. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими діодними фарами та "клаптями" ходових вогнів.

[ + – ] Салон виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit Фото: Stellantis

Салон Peugeot 408 виконаний у фірмовій стилістиці i-Cokpit: кермо авто невелике і плескате, а віртуальний щиток приладів розташований дуже високо. На центральній панелі встановлений 10-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника купе-кросовера складає 536-1 611 л.

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Новий Peugeot 408 2023 стане своєрідною іміджевою моделлю для бренду, тому серед доступних для моделі опцій є оздоблення салону дорогою шкірою Nappa, камери кругового огляду, системи нічного бачення і напівавтонового водіння.

[ + – ] Купе-кросовер в Україні буде доступний з 215-сильним турбомотором Фото: Stellantis

Купе-кросовер Peugeot в Україні спочатку запропонують лише з 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Така версія розганяється до 100 км/год за 7,9 сек і розвиває 220 км/год, а середня витрата палива становить 7 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартують продажі нового Nissan X-Trail 2022. Кросовер запропонують у бензинових і гібридних версіях.