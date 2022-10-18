Найстильніший французький кросовер стане доступною альтернативою BMW X4 (фото)

Peugeot 408 відрізняється динамічним дизайном з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Купе-кросовер буде доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях.

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На автошоу в Парижі показали новий Peugeot 408. Перший купе-кросовер французької марки надійде у продаж з початку 2023 року і коштуватиме 32 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Діодні фари доповнені тоненькими ходовими вогнями Фото: Stellantis

Peugeot 408 2023 став найяскравішим кросовером бренду і доступнішою альтернативою таким моделям, як BMW X4 або Audi Q3 Sportback. У нього стрімкий профіль з похилим аркоподібним дахом, зігнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Величезна решітка радіатора поєднується з широким повітрозабірником у бампері, а довгасті діодні фари доповнені фірмовими ходовими вогнями.

[ + – ] Задня частина кросовера загострена Фото: Stellantis

Кросовер Peugeot 408 побудований на платформі ЕМР, як і хетчбек 308, але помітно більший за побратима – 4687 мм завдовжки і 1848 мм завширшки при колісній базі 2787 мм. Об'єм його багажника дорівнює 536-1611 л.

[ + – ] Панель приладів розташована незвично високо Фото: Stellantis

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Спорідненість з Peugeot 308 найбільше помітна в салоні. У купе-кросовера таке ж компактне кермо, а віртуальний щиток приладів розташований дуже високо. Сенсорний дисплей мультимедіа повернуто до водія. Серед опцій є оздоблення шкірою Nappa, камери кругового огляду, система нічного бачення та акустика Focal потужністю 690 Вт.

[ + – ] Об'єм багажника становить 536-1611 л Фото: Stellantis

Новий Peugeot 408 2023 дебютував у трьох версіях — з 1,2-літровим 130-сильним бензиновим турбомотором, а також плагіном гібридними установками на 180 і 225 л. с. Найкращий варіант здатний розганятися до 100 км/год за 8 с і проїжджати понад 50 км на електротязі. Пізніше має з'явитися електричний кросовер зі 156-сильною установкою від Peugeot e-308.

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