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Найстильніший французький кросовер стане доступною альтернативою BMW X4 (фото)

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Фото: Stellantis | Peugeot 408 приваблює купеподібним профілем

Peugeot 408 відрізняється динамічним дизайном з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Купе-кросовер буде доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях.

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На автошоу в Парижі показали новий Peugeot 408. Перший купе-кросовер французької марки надійде у продаж з початку 2023 року і коштуватиме 32 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Новий Пежо 408, пежо 408, новий Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кросовер Peugeot 408 Fullscreen
Діодні фари доповнені тоненькими ходовими вогнями
Фото: Stellantis

Peugeot 408 2023 став найяскравішим кросовером бренду і доступнішою альтернативою таким моделям, як BMW X4 або Audi Q3 Sportback. У нього стрімкий профіль з похилим аркоподібним дахом, зігнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Величезна решітка радіатора поєднується з широким повітрозабірником у бампері, а довгасті діодні фари доповнені фірмовими ходовими вогнями.

Новий Пежо 408, пежо 408, новий Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кросовер Peugeot 408 Fullscreen
Задня частина кросовера загострена
Фото: Stellantis

Кросовер Peugeot 408 побудований на платформі ЕМР, як і хетчбек 308, але помітно більший за побратима – 4687 мм завдовжки і 1848 мм завширшки при колісній базі 2787 мм. Об'єм його багажника дорівнює 536-1611 л.

Новий Пежо 408, пежо 408, новий Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кросовер Peugeot 408 Fullscreen
Панель приладів розташована незвично високо
Фото: Stellantis
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Спорідненість з Peugeot 308 найбільше помітна в салоні. У купе-кросовера таке ж компактне кермо, а віртуальний щиток приладів розташований дуже високо. Сенсорний дисплей мультимедіа повернуто до водія. Серед опцій є оздоблення шкірою Nappa, камери кругового огляду, система нічного бачення та акустика Focal потужністю 690 Вт.

Новий Пежо 408, пежо 408, новий Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кросовер Peugeot 408 Fullscreen
Об'єм багажника становить 536-1611 л
Фото: Stellantis

Новий Peugeot 408 2023 дебютував у трьох версіях — з 1,2-літровим 130-сильним бензиновим турбомотором, а також плагіном гібридними установками на 180 і 225 л. с. Найкращий варіант здатний розганятися до 100 км/год за 8 с і проїжджати понад 50 км на електротязі. Пізніше має з'явитися електричний кросовер зі 156-сильною установкою від Peugeot e-308.

Раніше Фокус розповідав, що у Парижі представили новий Renault Scenic. Він стане електричним кросовером.