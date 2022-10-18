У Парижі презентували новий Renault Scenic: це незвичайний електрокросовер із ГБО (фото)

Renault Scenic повернеться у 2024 році та стане електричним кросовером. Крім чисто батарейної версії, буде доступним і водневий варіант моделі.

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На Паризькому автошоу вперше показали на публіці прототип Renault Scenic п'ятого покоління. Знаменита модель кардинально зміниться і стане електрокросовером. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Renault.

[ + – ] Кросовер побудований на платформі Renault Megane Фото: Renault

Новий Renault Scenic повернеться на ринок у 2024 році. Нагадаємо, нинішнє покоління моделі в кузові мінівен знімають із виробництва через низький попит.

Кросовери зараз популярніші, тому Renault Scenic 2024 змінить образ. У нього високий капот, довгасті діодні фари і трохи вигнутий дах. Концепт-кар також отримав розстібні двері та камери замість дзеркал, але в серійній моделі вони навряд чи залишаться.

[ + – ] Запас ходу Renault Scenic складе 800 км Фото: Renault

Кросовер побудований на платформі CMF-B EV, як і електромобіль Renault Megane E-Tech, причому приблизно на 70% складається з матеріалів, отриманих шляхом вторинного перероблення. За габаритами авто можна порівняти з мінівеном Scenic в короткій версії.

[ + – ] На всю передню панель розтягнуто широкий дисплей Фото: Renault

Розміри Renault Scenic 2024:

Довжина – 4490 мм

Ширина – 1900 мм

Висота – 1590 мм

Колісна база – 2835 мм

Маса – 1700 кг

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Салон Renault Scenic також стане простішим на серійному елетрокросовері. Усередині на всю ширину передньої панелі встановлений великий дисплей, а кермо виконане у дусі болідів "Формули-1". Авто отримало систему розпізнавання обличчя та моніторингу стану здоров'я водія.

[ + – ] Двері концепт-кара виконані розстібними Фото: Renault

Електромобіль Renault Scenic оснащений 218-сильним мотором та батареєю на 40 кВт∙год від Megane E-Tech. Водночас встановлено 22-сильний мотор-генератор, що працює на водні. Заряду батареї та запасу палива вистачає на 800 км пробігу. Серійний кросовер Renault Scenic буде доступний не тільки водневій версії, а й у суто електричному варіанті.

Раніше Фокус розповідав, що Renault у Парижі також показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро.