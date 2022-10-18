Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Париже презентовали новый Renault Scenic: это необычный электрокроссовер с ГБО (фото)

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новый Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic
Фото: Renault | Новый Renault Scenic кардинально изменится

Renault Scenic вернется в 2024 году и станет электрическим кроссовером. Помимо чисто батарейной версии, будет доступен и водородный вариант модели.

Related video

На Парижском автошоу впервые показали на публике прототип Renault Scenic пятого поколения. Знаменитая модель кардинально изменится и станет электрокроссовером. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Renault.

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новый Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic Fullscreen
Кроссовер построен на платформе Renault Megane
Фото: Renault

Новый Renault Scenic вернется на рынок в 2024 году. Напомним, нынешнее поколение модели в кузове минивэн снимают с производства из-за низкого спроса.

Кроссоверы сейчас более популярны, поэтому Renault Scenic 2024 сменит образ. У него высокий капот, продолговатые диодные фары и слегка изогнутая крыша. Концепт-кар также получил распашные двери и камеры вместо зеркал, но в серийной модели они вряд ли останутся.

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новый Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic Fullscreen
Запас хода Renault Scenic составит 800 км
Фото: Renault

Кроссовер построен на платформе CMF-B EV, как и электромобиль Renault Megane E-Tech, причем он примерно на 70% состоит из материалов, полученных путем вторичной переработке. По габаритам авто сопоставимо с минивэном Scenic в короткой версии.

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новый Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic Fullscreen
На всю переднюю панель растянут широкий дисплей
Фото: Renault

Размеры Renault Scenic 2024:

  • Длина – 4490 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1590 мм
  • Колесная база – 2835 мм
  • Масса – 1700 кг
Важно
Новейший французский электромобиль за 120 000 евро впечатлил Эмманюэля Макрона (видео)
Новейший французский электромобиль за 120 000 евро впечатлил Эмманюэля Макрона (видео)

Салон Renault Scenic также станет проще на серийном элетрокроссовере. Внутри на всю ширину передней панели установлен большой дисплей, а руль выполнен в духе болидов "Формулы-1". Авто получило систему распознавания лица и мониторинга состояния здоровья водителя.

Renault Scenic 2024, Renault Scenic, новый Renault Scenic, кроссовер Renault Scenic, электромобиль Renault Scenic Fullscreen
Двери концепт-кара выполнены распашными
Фото: Renault

Электромобиль Renault Scenic оснащен 218-сильным мотором и батареей на 40 кВт∙ч от Megane E-Tech. Вместе с тем, установлен 22-сильный мотор-генератор, работающий на водороде. Заряда батареи и запаса топлива хватает на 800 км пробега. Серийный кроссовер Renault Scenic будет доступен не только водородной версии, но и в чисто электрическом варианте.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault в Париже также показали прототип недорогого электрокроссовера за 20 000 евро.