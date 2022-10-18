В Париже презентовали новый Renault Scenic: это необычный электрокроссовер с ГБО (фото)

Renault Scenic вернется в 2024 году и станет электрическим кроссовером. Помимо чисто батарейной версии, будет доступен и водородный вариант модели.

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На Парижском автошоу впервые показали на публике прототип Renault Scenic пятого поколения. Знаменитая модель кардинально изменится и станет электрокроссовером. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Renault.

[ + – ] Кроссовер построен на платформе Renault Megane Фото: Renault

Новый Renault Scenic вернется на рынок в 2024 году. Напомним, нынешнее поколение модели в кузове минивэн снимают с производства из-за низкого спроса.

Кроссоверы сейчас более популярны, поэтому Renault Scenic 2024 сменит образ. У него высокий капот, продолговатые диодные фары и слегка изогнутая крыша. Концепт-кар также получил распашные двери и камеры вместо зеркал, но в серийной модели они вряд ли останутся.

[ + – ] Запас хода Renault Scenic составит 800 км Фото: Renault

Кроссовер построен на платформе CMF-B EV, как и электромобиль Renault Megane E-Tech, причем он примерно на 70% состоит из материалов, полученных путем вторичной переработке. По габаритам авто сопоставимо с минивэном Scenic в короткой версии.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут широкий дисплей Фото: Renault

Размеры Renault Scenic 2024:

Длина – 4490 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1590 мм

Колесная база – 2835 мм

Масса – 1700 кг

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Салон Renault Scenic также станет проще на серийном элетрокроссовере. Внутри на всю ширину передней панели установлен большой дисплей, а руль выполнен в духе болидов "Формулы-1". Авто получило систему распознавания лица и мониторинга состояния здоровья водителя.

[ + – ] Двери концепт-кара выполнены распашными Фото: Renault

Электромобиль Renault Scenic оснащен 218-сильным мотором и батареей на 40 кВт∙ч от Megane E-Tech. Вместе с тем, установлен 22-сильный мотор-генератор, работающий на водороде. Заряда батареи и запаса топлива хватает на 800 км пробега. Серийный кроссовер Renault Scenic будет доступен не только водородной версии, но и в чисто электрическом варианте.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault в Париже также показали прототип недорогого электрокроссовера за 20 000 евро.