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Авто

Renault показали прототип недорогого электрокроссовера за 20 000 евро (видео)

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Фото: Renault | Renault 4Ever Trophy подготовлен к бездорожью

Серийный электромобиль Renault 4 появится в 2024 году. Недорогой кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 9 с, а его запас хода превысит 400 км.

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Renault привезли на автошоу в Париже концепт-кар 4Ever Trophy. Электрокроссовер является предвестником возрожденного Renault 4. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.

Электрический кроссовер Рено, электромобиль Renault, электромобиль Рено, Renault 4, новый Renault 4, кроссовер Renault Fullscreen
Концепт-кар посвящен 25-летию автопробега на Renault 4
Фото: Renault

Кроссовер посвящен 25-летию автопробега Renault 4 через Марокканскую пустыню. Электрокар подготовили к бездорожью – у него высокий (200 мм) клиренс и внедорожная резина размером 255/55 R19. Также предусмотрены выраженный пластиковый обвес, защита днища и карбоновый багажник на крыше.

Электрический кроссовер Рено, электромобиль Renault, электромобиль Рено, Renault 4, новый Renault 4, кроссовер Renault Fullscreen
Серийная версия модели появится в 2024 году
Фото: Renault

В то же время, новый Renault 4Ever Trophy по дизайну очень напоминает знаменитого предка. У авто схожий силуэт и знакомый угловатый дизайн с матричными фарами в ретро-стиле. А вот по размерам новичок больше – 4160 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1900 мм в высоту.

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Силовая установка для концепт-кара позаимствована у Renault 5 и будет использоваться и в серийной модели. Электромотор мощностью 136 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 9 с. Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 402 км.

Серийный Renault 4 сможет проехать 400 км без подзарядки

Ранее стало известно, что серийный электромобиль представят в 2024 году и начнут продавать годом позже. Цена Renault 4 в базовой версии составит около 20 000 евро. Наряду с кроссовером предложат коммерческий фургон.

Также Фокус рассказывал, что на Парижском автосалоне Renault демонстрируют самый маленький в мире автомобиль и городской электрокар, который прийдет на смену модели Twizzy.

Кроме того, мы писали, что на автошоу дебютирует спорткар от Renault с инновационным ГБО.