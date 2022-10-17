Renault показали прототип недорогого электрокроссовера за 20 000 евро (видео)

Серийный электромобиль Renault 4 появится в 2024 году. Недорогой кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 9 с, а его запас хода превысит 400 км.

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Renault привезли на автошоу в Париже концепт-кар 4Ever Trophy. Электрокроссовер является предвестником возрожденного Renault 4. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.

[ + – ] Концепт-кар посвящен 25-летию автопробега на Renault 4 Фото: Renault

Кроссовер посвящен 25-летию автопробега Renault 4 через Марокканскую пустыню. Электрокар подготовили к бездорожью – у него высокий (200 мм) клиренс и внедорожная резина размером 255/55 R19. Также предусмотрены выраженный пластиковый обвес, защита днища и карбоновый багажник на крыше.

[ + – ] Серийная версия модели появится в 2024 году Фото: Renault

В то же время, новый Renault 4Ever Trophy по дизайну очень напоминает знаменитого предка. У авто схожий силуэт и знакомый угловатый дизайн с матричными фарами в ретро-стиле. А вот по размерам новичок больше – 4160 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1900 мм в высоту.

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Силовая установка для концепт-кара позаимствована у Renault 5 и будет использоваться и в серийной модели. Электромотор мощностью 136 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 9 с. Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 402 км.

[ + – ] Серийный Renault 4 сможет проехать 400 км без подзарядки

Ранее стало известно, что серийный электромобиль представят в 2024 году и начнут продавать годом позже. Цена Renault 4 в базовой версии составит около 20 000 евро. Наряду с кроссовером предложат коммерческий фургон.

Также Фокус рассказывал, что на Парижском автосалоне Renault демонстрируют самый маленький в мире автомобиль и городской электрокар, который прийдет на смену модели Twizzy.

Кроме того, мы писали, что на автошоу дебютирует спорткар от Renault с инновационным ГБО.