Renault показали самый маленький автомобиль в мире: управлять им можно без прав (фото)

Электромобиль Mobilize Solo от Renault достигает всего 1,37 м в длину и рассчитан на одного человека. Авто не будут продавать, а планируют сдавать напрокат.

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Опубликованы первые фото оригинального Renault Mobilize Solo. Миниатюрный городской электрокар дебютирует на Парижском автосалоне через неделю. Об этом сообщает пресс-слжба Renault Group.

[ + – ] Электрокар рассчитан на одного человека Фото: Renault

Mobilize Solo – одноместное персональное авто для мегаполиса, напоминающее скутер с крышей. Трехколесный электрокар достигает всего 1,37 м в длину, 0,9 м в ширину и 1,75 м в высоту. Его кузов выполнен ассиметричным: справа он закрыт, а слева предусмотрен проем для посадки, причем двери у Solo нет.

[ + – ] Mobilize Solo управляется с помощью руля-джойстика Фото: Renault

В салоне установлены руль-джойстик и несколько кнопок. Показания приборов выведены на тоненький экран. Электромобиль Renault получил подушку безопасности, а также специальную кнопку экстренной остановки.

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Миниатюрный электромотор Mobilize Solo позволяет развить всего 25 км/ч. Столь медленным транспортным средством во многих европейских странах можно управлять без прав.

[ + – ] Миниатюрные электромобили Renault собираются сдавать напрокат Фото: Renault

Renault не планирует продавать Mobilize Solo. Впрочем, заявлено, что такие электрокары в будущем смогут сдавать напрокат, как популярные сейчас электросамокаты.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault представили еще две модели из линейки Mobilize. Миниатюрные электрокары станут преемниками Renault Twizzy.

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