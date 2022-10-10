Renault показали оригинальные электрокары за 10 000 евро с дверями как у Lamborghini (фото)
Mobilize Duo и Bento станут самыми дешевыми электромобилями от Renault. Компактные городские авто отличаются авангардным дизайном, а некоторые их версии можно будет водить без прав.
Renault опубликовали фото новых миниатюрных электромобилей для города. Двухместный Mobilize Duo и его одноместный грузовой вариант Bento презентуют 17 октября на Парижском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.
Новые Mobilize Duo и Bento являются преемниками знаменитого Renault Twizzy и станут самыми доступными электрокарами марки — их цена составит менее 10 00 евро. По дизайну они схожи с предшественником — это капсулы на колесах с большой площадью остекления и поднимающимися "гильотинными" дверями как у Lamborghini.
Электромобили Renault по размерам сопоставимы со Smart. Mobilize Duo достигает всего 2,43 м в длину, 1,3 м в ширину и 1,46 м в высоту. Bento несколько крупнее за счет большого 700-литрового грузового отсека сзади. Электрокары на 50% состоят из материалов, полученных путем вторичной переработки.
В салоне установлена небольшая цифровая панель приборов, а вместо дисплея мультимедиа подключается смартфон. В Mobilize Duo пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле.Важно
Электрокары Renault Mobilize Duo и Bento будут доступны в двух версиях. Начальный вариант сможет развивать 45 км/ч (им даже можно будет управлять без водительских прав в некоторых странах), а более дорогой – 80 км/ч. Запас хода в обеих модификациях составит 140 км, а подзарядиться на 65% в домашних условиях можно будет за три часа.
Ранее Фокус рассказывал, что Renault готовят недорогой электрокроссовер в ретро-стиле за 20 000 евро.