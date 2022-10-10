Renault показали оригинальные электрокары за 10 000 евро с дверями как у Lamborghini (фото)

Mobilize Duo и Bento станут самыми дешевыми электромобилями от Renault. Компактные городские авто отличаются авангардным дизайном, а некоторые их версии можно будет водить без прав.

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Renault опубликовали фото новых миниатюрных электромобилей для города. Двухместный Mobilize Duo и его одноместный грузовой вариант Bento презентуют 17 октября на Парижском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.

[ + – ] Mobilize Duo и Cargo будут стоить менее 10 000 евро Фото: Renault

Новые Mobilize Duo и Bento являются преемниками знаменитого Renault Twizzy и станут самыми доступными электрокарами марки — их цена составит менее 10 00 евро. По дизайну они схожи с предшественником — это капсулы на колесах с большой площадью остекления и поднимающимися "гильотинными" дверями как у Lamborghini.

[ + – ] Mobilize Bento оснащен 700-литровым грузовым отсеком Фото: Renault

Электромобили Renault по размерам сопоставимы со Smart. Mobilize Duo достигает всего 2,43 м в длину, 1,3 м в ширину и 1,46 м в высоту. Bento несколько крупнее за счет большого 700-литрового грузового отсека сзади. Электрокары на 50% состоят из материалов, полученных путем вторичной переработки.

[ + – ] Роль дисплея мультимедиа выполняет смартфон Фото: Renault

В салоне установлена небольшая цифровая панель приборов, а вместо дисплея мультимедиа подключается смартфон. В Mobilize Duo пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле.

[ + – ] В Mobilize Duo пассажир сидит за водителем Фото: Renault

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Электрокары Renault Mobilize Duo и Bento будут доступны в двух версиях. Начальный вариант сможет развивать 45 км/ч (им даже можно будет управлять без водительских прав в некоторых странах), а более дорогой – 80 км/ч. Запас хода в обеих модификациях составит 140 км, а подзарядиться на 65% в домашних условиях можно будет за три часа.

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