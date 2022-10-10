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Авто

Renault показали оригинальные электрокары за 10 000 евро с дверями как у Lamborghini (фото)

Электромобиль Рено Дуо, электромобили Renault, электрокары Renault, Mobilize Duo, новый Renault Duo
Фото: Renault | Двери электромобилей Renault поднимаются вверх

Mobilize Duo и Bento станут самыми дешевыми электромобилями от Renault. Компактные городские авто отличаются авангардным дизайном, а некоторые их версии можно будет водить без прав.

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Renault опубликовали фото новых миниатюрных электромобилей для города. Двухместный Mobilize Duo и его одноместный грузовой вариант Bento презентуют 17 октября на Парижском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.

Электромобиль Рено Дуо, электромобили Renault, электрокары Renault, Mobilize Duo, новый Renault Duo Fullscreen
Mobilize Duo и Cargo будут стоить менее 10 000 евро
Фото: Renault

Новые Mobilize Duo и Bento являются преемниками знаменитого Renault Twizzy и станут самыми доступными электрокарами марки — их цена составит менее 10 00 евро. По дизайну они схожи с предшественником — это капсулы на колесах с большой площадью остекления и поднимающимися "гильотинными" дверями как у Lamborghini.

Электромобиль Рено Дуо, электромобили Renault, электрокары Renault, Mobilize Duo, новый Renault Duo Fullscreen
Mobilize Bento оснащен 700-литровым грузовым отсеком
Фото: Renault

Электромобили Renault по размерам сопоставимы со Smart. Mobilize Duo достигает всего 2,43 м в длину, 1,3 м в ширину и 1,46 м в высоту. Bento несколько крупнее за счет большого 700-литрового грузового отсека сзади. Электрокары на 50% состоят из материалов, полученных путем вторичной переработки.

Электромобиль Рено Дуо, электромобили Renault, электрокары Renault, Mobilize Duo, новый Renault Duo Fullscreen
Роль дисплея мультимедиа выполняет смартфон
Фото: Renault

В салоне установлена небольшая цифровая панель приборов, а вместо дисплея мультимедиа подключается смартфон. В Mobilize Duo пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле.

Электромобиль Рено Дуо, электромобили Renault, электрокары Renault, Mobilize Duo, новый Renault Duo Fullscreen
В Mobilize Duo пассажир сидит за водителем
Фото: Renault
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Электрокары Renault Mobilize Duo и Bento будут доступны в двух версиях. Начальный вариант сможет развивать 45 км/ч (им даже можно будет управлять без водительских прав в некоторых странах), а более дорогой – 80 км/ч. Запас хода в обеих модификациях составит 140 км, а подзарядиться на 65% в домашних условиях можно будет за три часа.

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