Renault показали оригінальні електрокари за 10 000 євро з дверима, як у Lamborghini (фото)

Mobilize Duo та Bento стануть найдешевшими електромобілями від Renault. Компактні міські авто відрізняються авангардним дизайном, а деякі версії можна буде водити без прав.

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Renault опублікувала фото нових мініатюрних електромобілів для міста. Двомісний Mobilize Duo та його одномісний вантажний варіант Bento презентують 17 жовтня на Паризькому автосалоні. Про це повідомляє офіційний сайт Renault Group.

[ + – ] Mobilize Duo та Cargo коштуватимуть менше 10 000 євро Фото: Renault

Нові Mobilize Duo і Bento є наступниками знаменитого Renault Twizzy і стануть найдоступнішими електрокарами марки — їхня ціна складе менше 10 00 євро. За дизайном вони схожі з попередником — це капсули на колесах з великою площею скління і "гільйотинними" дверима, що піднімаються, як у Lamborghini.

[ + – ] Mobilize Bento оснащений 700-літровим вантажним відсіком Фото: Renault

Електромобілі Renault за розмірами можна порівняти зі Smart. Mobilize Duo досягає всього 2,43 м завдовжки, 1,3 м завширшки і 1,46 м заввишки. Bento трохи більший за рахунок великого 700-літрового вантажного відсіку ззаду. Електрокари на 50% складаються із матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки.

[ + – ] Роль дисплея мультимедіа виконує смартфон Фото: Renault

У салоні встановлено невелику цифрову панель приладів, а замість дисплея мультимедіа підключається смартфон. У Mobilize Duo пасажир сидить за водієм, як у мотоциклі.

[ + – ] У Mobilize Duo пасажир сидить за водієм Фото: Renault

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Електрокари Renault Mobilize Duo та Bento будуть доступні у двох версіях. Початковий варіант зможе розвивати 45 км/год (ним навіть можна буде керувати без прав водія в деяких країнах), а дорожчий — 80 км/год. Запас ходу в обох модифікаціях становитиме 140 км, а зарядитися на 65% у домашніх умовах можна буде за три години.

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