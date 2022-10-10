Сім місць і витрата 5 л на 100 км: Renault готують недорогий сімейний кросовер (фото)

Гібрид Dacia Jogger оснастять 1,6-літровим бензиновим двигуном та електромотором сумарною потужністю 140 к. с. Вартість кросовера становитиме менше 20 000 євро.

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Кросовер Dacia Jogger 2023 року отримає гібридну модифікацію. Її презентація відбудеться за тиждень на автошоу в Парижі. У Євросоюзі модель буде представлена під брендом Dacia, а на український ринок може вийти як Renault. Прем'єру гібрида анонсував офіційний сайт французького концерну.

[ + – ] Авто отримає 140-сильну гібридну установку від Renault Clio та Captur Фото: Renault

Нова Dacia Jogger Hybrid 140 буде коштувати менше ніж 20 000 євро. Це буде найдешевший гібридний кросовер від Renault Group.

Силову установку для нової моделі запозичать у Renault Clio та Captur. Бензинова 1,6-літрова четвірка й електромотор сумарно розвивають 140 к. с. Витрата палива поки невідома, проте в інших моделей з цією установкою вона становить приблизно 4,5-5 л на 100 км у змішаному циклі.

[ + – ] Кросовер буде доступний у версіях на 5 та 7 місць Фото: Renault

Гібрид Dacia Jogger також отримає безступінчастий варіатор. Нагадаємо, що 110-сильна бензинова версія моделі доступна виключно із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

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Очікується, що гібридна установка не вплине на внутрішній простір кросовера. А він у Jogger чималий: 4,55-метрова модель запропонована у версіях на 5 та 7 місць, причому в п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 708-1 819 л.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчу модель від Renault. Вона стане конкурентом Porsche Cayman.