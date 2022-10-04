Найшвидша і найдорожча модель від Renault кине виклик Porsche Cayman (відео)
Заряджений Alpine A110 R розганяється до 100 км/год за 3,9 с і розвиває 285 км/год. У конструкції спорткара активно використано карбон, тому він вийшов дуже легким.
Опубліковані перші фото Alpine A110 R. Екстремальну версію купе від спортивного підрозділу Renault презентують за два тижні на Паризькому автосалоні, а з листопада вона надійде в продаж за ціною від 71 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Renault Group.
Новий Alpine A110 R стане найдорожчим авто від Renault. Конкурентами моделі називають Porsche Cayman та Lotus Emira.Важливо
Крім того, спорткар є ще й найшвидшою моделлю Renault Group. Його 1,8-літровий 300-сильний двигун залишився без змін, проте авто полегшили на 34 кг (до всього 1082 кг) за рахунок карбонових капота і колісних дисків. Результат – 3,9 с до 100 км/год та максимальні 285 км/год.
Купе отримало більш жорстку підвіску та шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розміром 215/40 R18 спереду та 245/40 R18 ззаду. Крім того, передбачений аеродинамічний пакет із обважуванням та заднім антикрилом.
В оздобленні салону переважає алькантара, а дверні ручки замінені тканинними петлями. Спорткар Alpine A110 R також отримав спортивні крісла з карбоновим каркасом.
Раніше стало відомо, що стандартні купе Alpine A110 закупила французька жандармерія. Автомобілі патрулюють швидкісні автомагістралі.
Також Фокус розповідав, що Renault готують недорогий електричний кросовер за 20 000 євро.