Самая быстрая и дорогая модель от Renault бросит вызов Porsche Cayman (видео)
Заряженный Alpine A110 R разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и развивает 285 км/ч. В конструкции спорткара активно использован карбон, поэтому он получился очень легким.
Опубликованы первые фото Alpine A110 R. Экстремальную версию купе от спортивного подразделения Renault презентуют через две недели на Парижском автосалоне, а с ноября она поступит в продажу по цене от 71 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт Renault Group.
Новый Alpine A110 R станет самым дорогим авто от Renault. Конкурентами модели называют Porsche Cayman и Lotus Emira.Важно
Кроме того, спорткар является еще и самой быстрой моделью Renault Group. Его 1,8-литровый 300-сильный мотор остался без изменений, однако авто облегчили на 34 кг (до всего 1082 кг) за счет карбоновых капота и колесных дисков. Результат – 3,9 с до 100 км/ч и максимальные 285 км/ч.
Купе получило более жесткую подвеску и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размером 215/40 R18 спереди и 245/40 R18 сзади. Кроме того, предусмотрен аэродинамический пакет с обвесом и задним антикрылом.
В отделке салона преобладает алькантара, а дверные ручки заменены тканевыми петлями. Спорткар Alpine A110 R также получил спортивные ковшеобразные кресла с карбоновым каркасом.
Ранее стало известно, что стандартные купе Alpine A110 закупила французская жандармерия. Автомобили патрулируют скоростные автомагистрали.
Также Фокус рассказывал, что Renault готовят недорогой электрический кроссовер за 20 000 евро.