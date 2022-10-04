Недорогой электрокроссовер Renault за 20 000 евро показали на первых официальных фото
Знаменитую модель Renault 4 возродят в формате компактного электрокроссовера. Предсерийная версия электромобиля дебютирует в середине октября, а его производство стартует в 2024 году.
Опубликованы первые тизеры нового Renault 4. Знаменитую модель 60-х возродят в новом образе – она станет недорогим электрокроссовером стоимостью от 20 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.
Электромобиль Renault 4 начнут продавать с 2024 года. Впрочем, уже в через две недели на автошоу в Париже покажут предсерийный концепт будущей модели.
Судя по фото, новый Renault 4 будет напоминать знаменитого предка. У него схожий силуэт и знакомый дизайн передней части. Вместе с тем, обращают на себя внимание багажник на крыше и современная диодная подсветка.
Впрочем, ранее дизайн французского электрокара уже был полностью рассекречен. Также стало известно, что помимо кроссовера также предложат коммерческий фургон Renault 4.Важно
Характеристики Renault 4 пока держат в секрете. Известно, что платформу для него позаимствуют у электромобиля Renault 5, а запас хода в топовой версии может достичь 400 км.
Напомним, что оригинальный Renault 4 является самой успешной моделью в истории французской марки. С 1961 по 1994 годы выпущено свыше 8 миллионов этих автомобилей.
Ранее Фокус рассказывал, что Renault презентовали оригинальный электрический дом на колесах.