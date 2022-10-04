Недорогой электрокроссовер Renault за 20 000 евро показали на первых официальных фото

Знаменитую модель Renault 4 возродят в формате компактного электрокроссовера. Предсерийная версия электромобиля дебютирует в середине октября, а его производство стартует в 2024 году.

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Опубликованы первые тизеры нового Renault 4. Знаменитую модель 60-х возродят в новом образе – она станет недорогим электрокроссовером стоимостью от 20 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

Электромобиль Renault 4 начнут продавать с 2024 года. Впрочем, уже в через две недели на автошоу в Париже покажут предсерийный концепт будущей модели.

[ + – ] Запас хода электрокроссовера достигнет 400 км Фото: Renault

Судя по фото, новый Renault 4 будет напоминать знаменитого предка. У него схожий силуэт и знакомый дизайн передней части. Вместе с тем, обращают на себя внимание багажник на крыше и современная диодная подсветка.

Впрочем, ранее дизайн французского электрокара уже был полностью рассекречен. Также стало известно, что помимо кроссовера также предложат коммерческий фургон Renault 4.

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Характеристики Renault 4 пока держат в секрете. Известно, что платформу для него позаимствуют у электромобиля Renault 5, а запас хода в топовой версии может достичь 400 км.

[ + – ] Ранее дизайн Renault 4 уже рассекретили Фото: carscoops.com

Напомним, что оригинальный Renault 4 является самой успешной моделью в истории французской марки. С 1961 по 1994 годы выпущено свыше 8 миллионов этих автомобилей.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault презентовали оригинальный электрический дом на колесах.