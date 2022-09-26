Новый Renault Kangoo превратили в уникальный автодом на одного (видео)

Автодом Renault Hippie Caviar Motel создан специально для любителей самостоятельных путешествий. В его салоне появились одноместный диван, кухня и шкаф.

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На выставке коммерческого автотранспорта в немецком Ганновере дебютировал концепт-кар Renault Hippie Caviar Motel. Это дом на колесах для одного человека, сообщает пресс-служба французского бренда.

[ + – ] Внутри обустроили кухню и рабочее место Фото: Renault

За основу взяли обычный минивэн Renault Kangoo, причем в электрическом исполнении и с удлиненной колесной базой. Он узнается по оригинальной раскраске и багажнику на крыше.

[ + – ] Сиденье можно разложить и превратить в одноместный диван Фото: Renault

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Салон Renault Kangoo радикально переделали. Переднее пассажирское сиденье раскладывается и превращается в односпальный диван. Также внутри появились мягкое кресло, откидной столик, небольшая кухня и шкаф, доступ в который открывается через сдвижную боковую дверь. В крыше нашлось место для узкого люка.

[ + – ] Доступ в шкаф осуществляется через сдвижную дверь Фото: Renault

Автодом Renault Hippie Caviar Motel оснащен стандартным мотором на 122 л. с. и аккумуляторной батареей на 45 кВт∙ч. Заявленный запас хода у электрокара небольшой – всего 285 км. Впрочем, это отчасти компенсируется быстрой зарядкой – за 30 минут заряд можно пополнить на 60%.

Новый Renault Hippie Caviar Motel не станет серийным, но дом на колесах на базе Renault Kangoo все же появится в ближайшее время. Вполне возможно, что его предложат и с электромотором.

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