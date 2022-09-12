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Авто

Renault наводнят рынок недорогими электромобилями по цене от 20 000 евро (фото)

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Фото: Autocar | Дизайн Renault 5 выдержан в стиле знаменитого предка

В ближайшие годы модельный ряд Renault пополнят несколько доступных электромобилей. Запланированы хэтчбэк, кроссовер, минивэн и даже недорогой спорткар.

Renault готовятся представить сразу четыре новых электрических модели. Их презентация состоится на автошоу в Париже, которое пройдет 17-23 октября. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

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Запас хода Renault 5 составит до 400 км
Фото: Autocar

В частности, в Париже покажут серийную версию Renault 5. Знаменитая модель 70-80-х вернется в формате доступного электрокара. Современный хэтчбек своим угловатым дизайном напоминает предка.

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Новый Renault 5 поступит в продажу с 2024 года по весьма демократичной цене в 20 000 евро. В топовой версии запас хода составит около 400 км.

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Renault 4 возродят в формате кроссовера
Фото: carscoops.com

Еще одной возрожденной моделью прошлого станет Renault 4 2024 года. Электрокар в ретро-стиле предложат в двух вариантах – как кроссовер и фургон. Он будет построен на платформе Renault 5 и также будет стоить около 20 000 евро. Авто уже рассекретили на патентных изображениях.

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Renault Kangoo E-Tech получит пассажирскую версию
Фото: Renault

Новый Renault Kangoo E-Tech в кузове минивэн поступит в продажу сразу после презентации. Как и родственный фургон, он получит электромотор на 122 л. с. и батарею на 50 кВтч, а его запас хода составит около 300 км.

Четвертая модель пока остается секретом. Известно лишь, что это недорогое электрическое купе от Alpine – спортивного бренда Renault.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят семиместную версию кроссовера Austral. Она появится в 2023 году и станет конкурентом Peugeot 5008, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace.