Renault готовят недорогого семиместного конкурента Skoda Kodiaq (фото)

Семейный вариант Renault Austral удлинят на 30 см и добавят третий ряд сидений. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

Новый Renault Austral получит удлиненную семиместную версию. Семейный кроссовер дебютирует в середине 2023 года, а пока ее регулярно видят на тестах во Франции. Об этом сообщает сайт L’Argus.

[ + – ] Французский кроссовер удлинят на 30 см Фото: Renault

Новый кроссовер Renault могут назвать Grand Austral, хотя не исключено, что для него выберут более известное имя Espace или Koleos. Основными конкурентами модели называют Peugeot 5008, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace.

На шпионских фото авто в камуфляже, но есть уже и рендеры модели. Скорее всего, отличия в дизайне от пятиместного Renault Austral 2023 будут минимальными. Ожидается, что длина автомобиля увеличится на 200 мм (до 4710 м), а колесная база прибавит 70 мм и составит 2737 мм.

[ + – ] Сейчас семиместный кроссовер проходит испытания Фото: motor1.com

Возросшие размеры позволят установить третий ряд сидений. Скорее всего, он будет не слишком просторным и больше рассчитанным на детей. Увеличится и объем багажника.

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На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,3 л (140 и 160 л. с.), а также 200-сильную гибридную установку. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор. Привод останется исключительно передним.

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