Renault готовят недорогого семиместного конкурента Skoda Kodiaq (фото)
Семейный вариант Renault Austral удлинят на 30 см и добавят третий ряд сидений. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.
Новый Renault Austral получит удлиненную семиместную версию. Семейный кроссовер дебютирует в середине 2023 года, а пока ее регулярно видят на тестах во Франции. Об этом сообщает сайт L’Argus.
Новый кроссовер Renault могут назвать Grand Austral, хотя не исключено, что для него выберут более известное имя Espace или Koleos. Основными конкурентами модели называют Peugeot 5008, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace.
На шпионских фото авто в камуфляже, но есть уже и рендеры модели. Скорее всего, отличия в дизайне от пятиместного Renault Austral 2023 будут минимальными. Ожидается, что длина автомобиля увеличится на 200 мм (до 4710 м), а колесная база прибавит 70 мм и составит 2737 мм.
Возросшие размеры позволят установить третий ряд сидений. Скорее всего, он будет не слишком просторным и больше рассчитанным на детей. Увеличится и объем багажника.Важно
На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,3 л (140 и 160 л. с.), а также 200-сильную гибридную установку. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор. Привод останется исключительно передним.
Ранее Фокус рассказывал, что новые Renault и Dacia не получат дизельные двигатели из-за скоро введения более строгих эко-норм.