Автопилот и гибридные двигатели: Renault обновят свою самую популярную модель

Новый Renault Clio сохранит знакомый дизайн и платформу предшественника. Хэтчбек предложат исключительно в гибридных версиях, а от дизельных двигателей откажутся.

Renault начали работы над шестым поколением Clio. Его презентация запланирована на 2026 год. Об этом сообщает фарнцузский сайт L’Argus, ссылаясь на источники в Renault Group.

До недавнего времени новый Renault Clio находился в подвешенном состоянии – руководство рассматривало возможность отказаться от модели. Во-первых, в 2024 году появится ее электрический аналог Renault 5, а, во-вторых, новые эко-стандарты Евро-7 приведут к существенному подорожанию бюджетной модели.

[ + – ] Все версии новой модели станут гибридами Фото: Renault

Тем не менее, Clio шестой генерации все же решили выпустить, ведь на данный момент это самая популярная модель Renault. Для экономии средств было решено построить хэтчбек на платформе предшественника. Он сохранит знакомый элегантный дизайн, а вот компоновка салона очевидно изменится в духе Renault Megane — появятся два больших дисплея на передней панели. Среди опций очевидно появится автопилот.

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Кроме того, все версии нового Renault Clio будут электрифицированы. Так, базовый бензиновый турбомотор объемом 1,2 л дополнят 48-вольтной "умеренной" гибридной установкой. Останется в линейке и полноценный гибрид Renault Clio E-Tech, но ему готовят новые электромотор и 1,8-литровый двигатель. А вот от дизельных версий хэтчбека отказались.

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