Новый Mercedes-Benz E-Class 2023 рассекречен за год до премьеры (фото)

Новый Mercedes-Benz E-Class сохранит знакомый дизайн, но при этом станет крупнее. Седан получит больше гибридных версий, а вот топовый 4,0-литровый V8 уже не будет доступен.

В интернет попали патентные изображения Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Седан бизнес-класса с заводским обозначением W214 должны представить во второй половине 2023 года. Об этом сообщает сайт Team bhp.

[ + – ] Седан станет крупнее предшественника

Судя по изображениям, новый Mercedes-Benz E-Class W214 не слишком изменится внешне и сохранит знакомый элегантный дизайн. Некоторые внешние черты вроде продолговатых фонарей позаимствованы у старшего Mercedes S-Class.

Также у S-Class новая модель позаимствует платформу. На изображениях видно, что седан станет длиннее – увеличатся его колесная база и задний свес кузова.

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Салон Mercedes E-Class 2023 не рассекречен, но наверняка получит новую виртуальную панель приборов и наклоненную центральную консоль с сенсорным дисплеем портретного формата.

[ + – ] Презентация Mercedes-Benz E-Class состоится во второй половине 2023 года

Скорее всего, новый Mercedes E-Class будут оснащать бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом объемом 2,0 и 3,0 л, дополненными 48-вольтной гибридной установкой. Естественно, останутся в линейке и подзаряжаемые гибриды, а вот топовый 4,0-литровый V8 от AMG уже не будет доступен. Седан оснастят 9-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что старый Mercedes G-Class превратили в оригинальный шестиколесный лимузин.