Старый Гелендваген превратили в уникальный шестиколесный лимузин (видео)
Лимузин Mercedes-Benz G-Class построили в одном-единственном экземпляре. У него шесть колес, просторный салон и огромный багажник.
Во Флориде обнаружен очень нестандартный Mercedes-Benz G-Class. Культовый внедорожник превратили в шестиколесный лимузин. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре. Его подробности раскрыли на сайте Cars and Bids.
Как известно, у Mercedes-Benz G-Class существует шестиколесная версия в кузове пикап, но этот Гелендваген не имеет с ней ничего общего. Автомобиль своими руками построили мастера из города Орландо.
За основу взяли старый Mercedes G550 2017 года. Внедорожник удлинили и добавили ему третью ось. Кроме того, Гелендваген получил передний бампер от Brabus и 20-дюймовые диски с внедорожной резиной, а также капот с воздухозаборником. На крыше появился багажник.
Несмотря на возросшие размеры, шестиколесный Гелендваген остался пятиместным, хотя второй ряд сидений сдвинули назад для увеличения пространства для ног. Зато у него теперь огромный багажник.Важно
Под капотом установлен стандартный 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 422 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая автоматическая КПП.
Сейчас лимузин Гелендваген выставлен на онлайн-аукцион. На данный момент наивысшая ставка за авто составляет $80 000.
Ранее Фокус сообщал, что шестиколесный Mercedes G-Class построили и украинские мастера, причем его сложно отличить от оригинала.
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