Украинцы своими руками построили шестиколесный Гелендваген (фото)
Клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 построили в Луцке. Шестиколесный Гелендваген воссоздан до малейших деталей с использованием оригинальных запчастей.
Украинские мастера скопировали знаменитый Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Самодельный шестиколесный Гелендваген практически не отличается от оригинала. Подробности невероятного авто раскрыли на сайте ТопЖыр.
Невероятный тюнинг Гелендвагена выполнило ателье Kubay Design из Луцка. За основу взяли Mercedes-Benz G55 2008 года выпуска.
Внедорожник удлинили, добавили третью ось и грузовой кузов. Создатели авто старались максимально скопировать Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Поэтому появились и карбоновые расширители арок, и спойлер с фарами на крыше, и такие же шины и диски.
В постройке авто были использованы оригинальные карданы и раздаточная коробка. Мало того, установлены даже портальные мосты, как у настоящего Mercedes-Benz G-Class 6X6. Благодаря им клиренс достиг внушительных 460 мм. Также установили лифтованную подвеску с усиленными амортизаторами Bilstein.
Салон переставили от более нового Mercedes-Benz G63 2015 года. Второй ряд сидений сдвинут на 23 см назад, так что пространство для ног там на уровне лимузинов.
Это уже не первый клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 от луцких мастеров: еще один такой автомобиль они построили несколько лет назад, однако нынешняя копия стала более точной. Авто выставили на продажу за $320 тысяч.Важно
Это немало, но оригинальный шестиколесный Гелендваген сейчас стоит около миллиона долларов. Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 – очень редкая модель, выпущенная в количестве всего 100 штук, а потому за ней охотятся коллекционеры.
Ранее Фокус рассказывал про новый Mercedes-AMG G63 4x4². Экстремальный Гелендваген для бездорожья получил 585-сильный V8.