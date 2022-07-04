Украинцы своими руками построили шестиколесный Гелендваген (фото)

Клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 построили в Луцке. Шестиколесный Гелендваген воссоздан до малейших деталей с использованием оригинальных запчастей.

Украинские мастера скопировали знаменитый Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Самодельный шестиколесный Гелендваген практически не отличается от оригинала. Подробности невероятного авто раскрыли на сайте ТопЖыр.

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Невероятный тюнинг Гелендвагена выполнило ателье Kubay Design из Луцка. За основу взяли Mercedes-Benz G55 2008 года выпуска.

[ + – ] Внедорожник удлинили и добавили третью ось Фото: с сайта ТопЖыр

Внедорожник удлинили, добавили третью ось и грузовой кузов. Создатели авто старались максимально скопировать Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Поэтому появились и карбоновые расширители арок, и спойлер с фарами на крыше, и такие же шины и диски.

В постройке авто были использованы оригинальные карданы и раздаточная коробка. Мало того, установлены даже портальные мосты, как у настоящего Mercedes-Benz G-Class 6X6. Благодаря им клиренс достиг внушительных 460 мм. Также установили лифтованную подвеску с усиленными амортизаторами Bilstein.

[ + – ] Автомобиль продают за $320 тысяч [ + – ] Сзади появился кузов [ + – ] Салон взяли у Mercedes-Benz G63 2015 года [ + – ] В конструкции использованы оригинальные портальные мосты

Салон переставили от более нового Mercedes-Benz G63 2015 года. Второй ряд сидений сдвинут на 23 см назад, так что пространство для ног там на уровне лимузинов.

Это уже не первый клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 от луцких мастеров: еще один такой автомобиль они построили несколько лет назад, однако нынешняя копия стала более точной. Авто выставили на продажу за $320 тысяч.

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Это немало, но оригинальный шестиколесный Гелендваген сейчас стоит около миллиона долларов. Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 – очень редкая модель, выпущенная в количестве всего 100 штук, а потому за ней охотятся коллекционеры.

Ранее Фокус рассказывал про новый Mercedes-AMG G63 4x4². Экстремальный Гелендваген для бездорожья получил 585-сильный V8.