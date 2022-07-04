Українці своїми руками збудували шестиколісний Ґелендваґен (фото)
Клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 збудували у Луцьку. Шестиколісний Ґелендваґен відтворено до найменших деталей із використанням оригінальних запчастин.
Українські майстри скопіювали відомий Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Саморобний шестиколісний ґелендваґен практично не відрізняється від оригіналу. Подробиці неймовірного авто розкрили на сайті ТопЖир.
Неймовірний тюнінг Ґелендваґена виконало ательє Kubay Design із Луцька. За основу взяли Mercedes-Benz G55 2008 року випуску.
Позашляховик подовжили, додали третю вісь і вантажний кузов. Автори авто намагалися максимально скопіювати Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Тому з'явилися і карбонові розширювачі арок, і спойлер із фарами на даху, і такі ж шини та диски.
У будівництві авто були використані оригінальні кардани та роздавальна коробка. До того ж, встановлені навіть портальні мости, як у справжнього Mercedes-Benz G-Class 6X6. Завдяки їм кліренс досяг значних 460 мм. Також встановили ліфтовану підвіску з посиленими амортизаторами Bilstein.
Салон переставили від більш нового Mercedes-Benz G63 2015 року. Другий ряд сидінь зрушений на 23 см назад, тому простір для ніг там на рівні лімузинів.
Це вже не перший клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 від луцьких майстрів: ще один такий автомобіль вони збудували кілька років тому, проте нинішня копія стала точнішою. Авто виставили на продаж за $320 тисяч.Важливо
Це чимало, але оригінальний шестиколісний Ґелендваґен зараз коштує майже мільйон доларів. Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 — дуже рідкісна модель, випущена в кількості всього 100 штук, тому за нею полюють колекціонери.
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