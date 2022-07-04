Українці своїми руками збудували шестиколісний Ґелендваґен (фото)

Клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 збудували у Луцьку. Шестиколісний Ґелендваґен відтворено до найменших деталей із використанням оригінальних запчастин.

Українські майстри скопіювали відомий Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Саморобний шестиколісний ґелендваґен практично не відрізняється від оригіналу. Подробиці неймовірного авто розкрили на сайті ТопЖир.

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Неймовірний тюнінг Ґелендваґена виконало ательє Kubay Design із Луцька. За основу взяли Mercedes-Benz G55 2008 року випуску.

[ + – ] Позашляховик подовжили та додали третю вісь Фото: Із сайту ТопЖир

Позашляховик подовжили, додали третю вісь і вантажний кузов. Автори авто намагалися максимально скопіювати Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Тому з'явилися і карбонові розширювачі арок, і спойлер із фарами на даху, і такі ж шини та диски.

У будівництві авто були використані оригінальні кардани та роздавальна коробка. До того ж, встановлені навіть портальні мости, як у справжнього Mercedes-Benz G-Class 6X6. Завдяки їм кліренс досяг значних 460 мм. Також встановили ліфтовану підвіску з посиленими амортизаторами Bilstein.

[ + – ] Автомобіль продають за $320 тисяч [ + – ] Ззаду з'явився кузов [ + – ] Салон взяли у Mercedes-Benz G63 2015 року [ + – ] У конструкції використані оригінальні портальні мости

Салон переставили від більш нового Mercedes-Benz G63 2015 року. Другий ряд сидінь зрушений на 23 см назад, тому простір для ніг там на рівні лімузинів.

Це вже не перший клон Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 від луцьких майстрів: ще один такий автомобіль вони збудували кілька років тому, проте нинішня копія стала точнішою. Авто виставили на продаж за $320 тисяч.

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Це чимало, але оригінальний шестиколісний Ґелендваґен зараз коштує майже мільйон доларів. Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 — дуже рідкісна модель, випущена в кількості всього 100 штук, тому за нею полюють колекціонери.

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