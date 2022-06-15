Великі шини та 585 сил: розсекречено екстремальний "Гелендваген" для українських доріг (відео)

Mercedes-AMG G63 4x4² оснащений портальними мостами та позашляховою гумою. Цей 585-сильний позашляховик може форсувати броди завглибшки 91 см та долати 45-градусні підйоми.

Новий Mercedes-AMG G63 4x4² показали на перших офіційних фото й відео. Нове покоління екстремального "Гелендвагена" для важкого бездоріжжя буде презентовано найближчим часом і надійде в продаж із осені за ціною понад 220 тис. євро. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Кліренс позашляховика складає 351 мм Фото: Mercedes-Benz

Як і попередник Mercedes-Benz G500 4x4², позашляховик отримав фірмові портальні мости. Саме завдяки їм у автомобіля значний кліренс — 351 мм. Такий "Гелендваген" здатний долати броди глибиною 91 см і долати 45-градусні підйоми.

[ + – ] Позашляховик оснащений 585-сильним V8 Фото: Mercedes-Benz

Важливо

Ретро-дизайн та два електромотори: Toyota готує молодшого брата Land Cruiser (фото)

На додаток встановлені величезні 22-дюймові позашляхові шини, карбонові розширювачі арок і додаткова оптика на даху. А оскільки модель тепер відноситься до лінійки AMG, то з'явилася фірмова широка "паща" решітки радіатора, а в бампері збільшені повітрозабірники.

[ + – ] У салоні кермо обшите алькантарою Фото: Mercedes-Benz

Салон майже повністю такий самий, як у звичайного Mercedes-AMG G63. Хіба що кермо обшили алькантарою й допрацювали діодне підсвічування.

[ + – ] Вартість Mercedes-AMG G63 4x4 ² перевищить 220 тис. євро

Під капотом ховається 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. і з крутним моментом 850 Н∙м. Середня витрата палива становить 20,1 л/100 км. Природно, збережені 9-ступінчаста автоматична КПП і повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Раніше Фокус розповідав, що новий суперкар Mercedes-AMG One став найдорожчим в обслуговуванні автомобілів у світі.