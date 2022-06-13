Новий суперкар Mercedes шокував вартістю обслуговування

Планове відвідування СТО для обслуговування силового агрегату Mercedes-AMG One коштуватиме власнику €850 тисяч. За ці гроші можна купити два Lamborghini Aventador.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Новий Mercedes-AMG One — найшвидша та найекстремальніша модель в історії німецької марки. Суперкар отримав силову установку від боліда Формули-1. Проте він вражає як характеристиками, так і вартістю обслуговування. Про це пише німецьке видання Auto, Motor und Sport.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Mercedes-AMG One 2022 — автомобіль складний, він буквально напханий найсучаснішими технологіями. Обслуговування гібридного суперкара непросте. Наприклад, заміну олії необхідно проводити частіше, ніж звичайно — раз на рік або кожні 5000 км пробігу. Вартість процедури не повідомляють, але, напевно, йдеться про кілька тисяч євро.

[ + – ] Масло в двигуні необхідно міняти щорічно або кожні 5000 км пробігу Фото: Mercedes-Benz

Проте по-справжньому вдарить кишеню техобслуговування після 50 тис. км пробігу. Саме тоді потрібно замінювати низку деталей силової установки та трансмісії. Обійдеться ця процедура в 850 тисяч євро — за ці гроші можна купити Pagani Huayra або одразу два Lamborghini Aventador.

Важливо

В Україні дозволять розмитнення авто через "Дія": як воно працюватиме

Звичайно, власників Mercedes-AMG One вартістю 2,72 мільйона євро складно назвати бідними, проте віддавати третину вартості авто за планове відвідування СТО — це дуже чимало, навіть за мірками суперкарів.

Mercedes-AMG One — найдорожчий в обслуговуванні автомобіль у світі. Раніше цим могли похвалитися Bugatti Veyron та Chiron, проте німецький суперкар їх обійшов.

[ + – ] Після 50 000 км необхідний серйозний ремонт силової установки та трансмісії Фото: Mercedes-Benz

Нагадаємо, новий Mercedes-AMG One оснащений 1,6-літровим бензиновим V6 з турбонаддувом та трьома електромоторами загальною потужністю 1063 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,9 сек і може розвинути 352 км/год. Усі 275 авто лімітованої серії вже розкуплені.

Раніше Фокус повідомляв, що MG повертається до випуску спортивних моделей — до 100-річчя британської марки готують новий родстер.