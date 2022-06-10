В Україні дозволять розмитнення авто через "Дія": як воно працюватиме

Онлайн-розмитнення авто з'явиться в додатку "Дія" і займе лише 5 хвилин. Воно покликане не тільки полегшити життя автолюбителям, а й знизити рівень корупції.

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В Україні готуються впровадити розмитнення автомобілів онлайн. Відповідні законопроєкти підтримають Кабінет Міністрів і внесуть до Верховної Ради. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Спрощене онлайн-розмитнення прийде на зміну розмитненню безкоштовному, яке планують скасувати з 1 липня. Воно не лише полегшить життя автомобілістам, а й зменшить корупцію на митниці, адже усуне можливість маніпуляцій із ціною транспортного засобу (а саме від цього залежить розмір платежів).

Як працюватиме розмитнення авто онлайн

Розмитнити авто в Україні можна буде через програму "Дія". За словами Михайла Федорова, розробка цієї послуги вже ведеться.

Власники авто зможуть за допомогою смартфона подати митну декларацію та провести всі необхідні платежі. Після введення VIN-коду автомобіля всі розрахунки в програмі будуть проведені автоматично. Вся процедура займе близько 5 хвилин і після розмитнення можна буде поставити авто на облік через Дію.

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Як розраховуватимуть вартість розмитнення

Суму митних платежів очевидно визначатимуть за новою формулою. Вона враховуватиме вік транспортного засобу та його ексклюзивність, а також обсяг, тип і потужність його двигуна.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні запрацював онлайн-калькулятор вартості реєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС.